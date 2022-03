Tipo de cambio cierra a la baja este jueves 24 de marzo y se cotiza en S/ 3,7370

El precio del dólar cerró en S/ 3,7370 la sesión del jueves 24 de marzo, lo que representa una variación a la baja de 0,85% respecto al cierre del miércoles que se situó en S/ 3,769, según el reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Por su parte, en el mercado paralelo, el billete verde se cotiza en S/ 3,720 la compra y S/ 3,760 la venta, según el portal Cuánto está el dólar. Mientras que el dólar bancario se ubica en S/ 3,7220 la compra y S/ 3,460 la venta, según información del Banco de Crédito del Perú (BCP).

Durante la jornada, se negoció US$ 300 millones a un precio promedio de S/ 3,7435. No hubo intervención del BCR de forma directa ni con instrumentos bancarios. La oferta provino por parte de corporativos y off shore, mientras que la demanda se dio por vencimientos de swaps cambiario venta por S/ 800 millones, según Allison Pérez de Renta4.

El Ejecutivo anunció ayer que incluirá al gasohol de 84 octanos, así como a las gasolinas de 84 y 90, el Diésel 2 S-50 y el GLP-G (surtido en grifos, para autos), en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (FEPC), a fin de frenar la escalada internacional de combustibles que afecta a nuestro país.

Asimismo, el titular del MEF dijo que retrasará un mes la actualización de la banda de precios del Diésel, que debía marcar en marzo una subida de al menos S/ 1 por galón expendido a los transportistas, según Renta4.