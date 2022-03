Arequipa: sector construcción sobrevivió con edificación de casas en pandemia

La pandemia de la COVID-19 impactó a todos los sectores. El de construcción pudo subsistir con la edificación de proyectos particulares de las familias, ante la paralización de obras públicas y privadas.

Julio Cáceres Arce, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) de la región Arequipa, explicó que la autoconstrucción se solventó con los desembolsos a los usuarios de las AFP y liberación a los trabajadores de las Compensaciones por Tiempos de Servicios (CTS) dispuestos por el Gobierno. “La mayoría de la población recurrió a esos fondos para mejorar su condición de vida”, resaltó.

De cada 100 toneladas de cemento, el 70 % es para la autoconstrucción. Muy a pesar de los problemas, el sector está recuperándose. Sin embargo, aún está lejos a los índices prepandemia. En 2020, las inversiones cayeron 20 % en comparación del 2019 . Mientras que en 2021 hubo un ligero crecimiento de 5 % a 6 %, explicó Cáceres. Se espera que el 2022 crezca entre 2% a 3 % por la autoconstrucción. Esto a pesar de problemas como el alza del precio del acero y de los fletes por el conflicto bélico de Rusia y Ucrania.

No obstante, hay otros factores que perjudican al rubro, alegó. Se trata de la judicialización de Plan de Desarrollo Metropolitano. La Fiscalía del Ambiente solicitó que todas las construcciones inmobiliarias paralicen hasta que no se resuelva el proceso por el cambio de uso de parte de la campiña. CAPECO señala que son 700 millones de dólares que no se han desembolsado para vivienda.

Actualmente, hay un déficit de 50 mil viviendas . Por año esta necesidad crece en 4 mil hogares más. Son 42 proyectos paralizados que representan 15 mil viviendas. Además, habría 72 proyectos en espera de iniciar.

Cáceres instó al Gobierno a ser más equitativo en la distribución de los recursos del programa MiVivienda. Explicó que históricamente Arequipa recibe 3.7 %, pero el año pasado solo obtuvo 3.5 %. Esto mientras Lima acapara el 67 % del fondo, el norte 25% y el sur 11 %.

CAPECO informó que el 80 % de las empresas constructoras activas en la región son arequipeñas y 75 están afiliadas . “Muchas siguen en el rubro pese a las limitaciones”, agregó.

Desafíos y oportunidades para Arequipa

Galvarino Pinto, director del Departamento de Arquitectura e Ingenierías de la Construcción de la Universidad Católica San Pablo, anunció la realización del “III Encuentro Anual de la Construcción: Nuevos desafíos y oportunidades para Arequipa” que se realizará este 31 de marzo con apoyo de CAPECO. Se tocarán temas como el proyecto Majes II.