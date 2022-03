Dólar en Perú: tipo de cambio cerró a la baja y se ubica en S/ 3,7790

El precio del dólar cerró a la baja en la jornada de este martes 22 de marzo y se ubicó en S/ 3,7790. De esta manera, el billete verde cayó en -0,09% en relación con el último cierre de ayer lunes, cuando llegó a S/ 3,7825, según reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En el mercado paralelo la divisa refugio cotiza en S/ 3,755 la compra y S/ 3,780 la venta. Por su parte, en los principales bancos del país el dólar se ubica en S/3,7670 la compra y S/3,7880 la venta, según el portal Cuánto está el dólar.

A nivel local, se negociaron US$ 291 millones a un precio promedio de S/ 3,7713, el BCRP intervino con Swap cambiario venta (tasa fija) a 1 año por S/ 200 millones a una tasa promedio de 1,26%.

Durante la jornada, mercado con mucha volatilidad, ya que durante la mañana la oferta provino de corporativos y bancos locales, mientras que la demanda en poca medida provino de no residentes. Esto debido a que, sigue aumentando la desconfianza de los inversionistas por la reducción del Rating de Perú S&P. Asimismo, hoy hubo vencimientos de Swap cambiario venta por S/ 180 millones.

Por otro lado, el BCRP ajustó su proyección de inversión extranjera de US$ 5,138 millones a US$ 6,037 millones, aún así no supera la inversión privada del año 2021 que fue de US$ 7,514 millones, según reporte de Allison Pérez, Trader de divisas de Renta4 SAB.