Petroperú a la sombra de lo que deja Hugo Chávez Arévalo

Petroperú ha vuelto esta semana a ocupar las portadas del país tras la salida del cuestionado economista Hugo Chávez Arévalo, quien ocupaba al mismo tiempo los cargos de gerente general y miembro del directorio. La persona llamada a reemplazarlo en el cargo es Jesús Fernando De la Torre, gerente corporativo de finanzas de la empresa petrolera estatal y personal cercano a su predecesor.

Para el especialista en temas energéticos, Aurelio Ochoa Alencastre, la salida de Chávez Arévalo deja dos importantes lecciones para la administración de la petrolera estatal a futuro: un cargo gerencial no puede ser ocupado al mismo tiempo por un director en funciones, y las diferencias por nombramientos a dedo en el Ejecutivo no deben desembocar en muestras de un gabinete partido.

“Nunca en la historia de Petroperú han habido gerentes generales que, simultáneamente, desempeñen el rol de miembro del directorio. Hay una jerarquía en la que se respeta mucho el orden de los cargos, caso contrario se desmerece la administración de la empresa estatal”, refirió.

“Algo que tampoco nunca ha ocurrido es que el MEF y Minem hayan discrepando públicamente cómo se ha visto. Eso es una distorsión de la forma profesional con que se ha manejado la institución históricamente”, agregó Ochoa Alencastre.

En este sentido, el también expresidente de Perupetro criticó que la falta de decisión del presidente Pedro Castillo para remover a los involucrados se vea reflejada en bajas calificaciones crediticias para la petrolera estatal, en épocas que su participación adquiere un protagonismo clave para la seguridad energética del país.

“Cuando al auditor interno, como es la Contraloría, no se le da la información o se le obstruye su acceso, es para los observadores internacionales una mala señal. Y ya hemos visto cómo PwC decidió apartarse por esas condiciones. Pendemos de un hilo a tener problemas con nuestros bonos”, sostuvo.

Por ello, consideró necesario para los intereses del país que el directorio retome las funciones, pues está integrado por personal con mucha experiencia en la industria, como el ingeniero Contreras, especialista en petróleo, o Rafael Zoeger, “que están años luz de la gente que sale”.

“Ya se ha visto en el caso de Chávez Arévalo que reportaba directamente a Palacio de Gobierno, algo que nunca ha ocurrido. Para eso está el presidente del directorio y una muestra importante de que ha retomado el timón es que hayan anulado el contrato a su cuestionada compañía de seguridad. Aunque con la llegada del señor De la Torre estamos casi como lo que ocurrido con MTC y Minjus, donde simplemente se ha cambiado de piezas en el tablero”, indicó.

Petroperú: faltan más cambios

Por su parte, el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, criticó la demora en el relevo de la gerencia general de la estatal peruana y consideró que fue se vio “prácticamente forzada” por la actitud reacia del MEF de darle el visto bueno. Por ello, dijo que se requiere más de un cambio desde el Gobierno.

“Creo que quedan mal parados el directorio de Petroperú y el Minem. Si se quiere realmente un cambio, tienen que cambiar a todos: cambiar al directorio, al ministro, y naturalmente al gerente general, pero si se trata de otra persona amiga, afín, es solo cambiar de nombre y las repercusiones pueden ser malas”, subrayó.

Señaló, además, que uno de los daños colaterales tras la frustrada gestión de Chávez Arévalo es la pérdida de la calificación crediticia de Petroperú, que llegó al nivel de “deuda basura” para S&P, situación que alejaría a la empresa de los lotes de Talara, cuya concesión en manos de empresas privadas está próxima a fenecer.

“En el mercado petrolero es muy buen negocio sacar lo que hay; lo que no es tan buen negocio, a menos que se acierte, es encontrar reservas. Ese es el caso de Talara, pero se necesita una buena empresa que maneje el encargo de tal manera que pueda invertir en exploración, no solo explotación y llevarse lo que hay. ¿Quién le va a prestar hoy dinero o asociarse con Petroperú? Nadie se uniría a un socio que no tiene crédito”, precisó.

“Lo que se quería era cambiar de varias empresas pequeñas a una grande que pudiera encaminar los intereses del Perú. Eso se perdió, y de hecho Petroperú hoy no está en condiciones de hacerlo”, explicó.

En este sentido, el también exdecano del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) dijo esperar que la nueva refinería de Talara esté lista para abril próximo, como se prometió, pues la petrolera tiene una deuda enorme por su puesta en marcha y “tendría que cobrarle a la población justo cuando los precios están altísimos”.

“Antes de la pandemia, el crudo tuvo un valor negativo de unos 20 dólares el barril, esa era un buen momento para recaudar. Pero con 100 dólares sería imposible. Sería absurdo tener a la empresa estatal recargando los precios de la refinería de Talara, mientras la caja del Estado está subsidiando los precios del petróleo para que el consumidor no pague valores tan altos”, recalcó.

“Lo siguiente es que digan que la deuda del Perú no vale nada, es poco posible pero tampoco estamos tan lejos. Si queremos ver un cambio, tiene que ser radical. Si sigue la misma administración, no se puede esperar nada para este año”, concluyó el experto.