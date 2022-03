Gobierno busca blindar a cuestionada administración de Petroperú

Tal cual una serie o telenovela de aquellas que abundan en los servicios de streaming, la crisis en Petroperú recién va por su primera temporada; y en opinión de diversos analistas, en la medida que no se adopten medidas que alejen el riesgo en la sostenibilidad de la primera empresa del Perú, la serie tendría un desenlace fatal.

Golpe por golpe

En el último capítulo de esta temporada, los dueños de Petroperú: el Ministerio de Energía y Minas (Minem) -con el 60% de accionariado- y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) -con el 40% de acciones- se encuentran en un abierto y público desencuentro respecto a la administración y conducción de la estatal.

El jueves 17, luego de la Junta General de Accionistas de Petroperú celebrada un día antes, la empresa emitió un comunicado en sus canales oficiales en el que señala que tanto el directorio como la administración recibieron el respaldo de los accionistas.

Esta publicación, que duró en línea menos de una hora, fue desmentida rotundamente por el MEF, que a través de otro comunicado aclara que ni el ministro Oscar Graham ni la viceministra de Hacienda, Betty Sotelo, expresaron respaldo alguno al directorio o a la administración de la estatal; por el contrario, manifestaron su preocupación por la situación financiera de la empresa, que en los últimos días recibió reducciones en su calificación por parte de Standard & Poor’s y de Fitch Rating, hecho asociado a la incertidumbre por la auditoría del año 2021 aún no realizada.

El MEF anotó además que fue este despacho el que solicitó, el pasado 11 de marzo, la convocatoria (con carácter de urgencia) a Junta General de Accionistas (JGA) para que se informe sobre la situación de las deudas de Petroperú.

Cerca de la medianoche del mismo jueves, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) salió en rescate de Petroperú y emitió un comunicado en el cual señalan que fueron ellos, en su calidad de presidente de la JGA, quienes solicitaron que se realice la junta universal y no el MEF.

En el comunicado del despacho que lidera Carlos Palacios, quien antes se desempeñaba como director regional de Energía y Minas en la región Junín, puesto al que fue designado por Vladimir Cerrón en 2019, también se exhorta a la Junta General de Accionistas “a velar por los intereses del país y dar nuestro respaldo, protección y defensa absoluta a Petroperú, por ser una empresa de todos los peruanos”. Este comunicado está suscrito por el ministro Palacios, el viceministro de Hidrocarburos, Rafael Reyes, y el secretario general del Minem, Wider Herrera, abogado de la madre de Vladimir Cerrón.

Pero el MEF no se quedó callado, y ayer por la mañana se hicieron públicos dos documentos, siendo el primero de ellos el oficio 199 del 1 de marzo y que está dirigido al ministro Palacios, en el cual Graham reitera su solicitud a convocarse JGA, debido a la preocupación sobre presuntos hechos irregulares relacionados con la licitación pública para el abastecimiento de biodiésel.

Posteriormente, en el oficio 235 del 11 de marzo, el MEF invoca a Mario Contreras, presidente del directorio de Petroperú, a que se convoque a JGA. “La situación financiera de la empresa es de sumo interés del MEF debido a nuestra calidad de accionista, así como por el impacto que puede generar en la calificación crediticia del soberano, lo cual tiene implicancias en la hacienda pública del país”, refiere el documento.

Al cierre de esta edición, el ministro Palacios envió el oficio 137 dirigido a Mario Contreras, presidente de Petroperú, para que hoy convoque a Junta Universal a las 4 de la tarde para abordar: “Aprobación de respaldo absoluto a favor de Petroperú por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, frente a la crisis que viene atravesando a consecuencia de la demora generada por la Contraloría General de la República respecto a la auditoría de los estados financieros del año 2021, solicitada desde el mes de julio de 2021″.

La junta y la llamada

Las discrepancias entre ambos despachos acerca del manejo de Petroperú vienen casi desde el inicio de este gobierno y se pusieron de manifiesto, y con mayor ahínco, la noche del pasado miércoles 16 de marzo en la Junta General de Accionistas.

A la cita, realizada en el piso 21 de las oficinas centrales de Petroperú en San Isidro, la comitiva del MEF, integrada por el ministro Graham y la viceministra Sotelo, llegaron con la firme idea de que se requieren cambios en la composición de la administración. Esta postura no es solo compartida por la actual gestión de ministerio del jirón Junín, sino que se mantiene desde la etapa del exministro Pedro Francke, según revelaron fuentes cercanas del sector. No obstante, como ha quedado evidenciado, la voluntad del MEF ha sido doblegada.

Pasadas algunas horas de esta reunión, en la que también estuvieron la comitiva del Minem, los miembros del directorio de Petroperú, entre ellos Hugo Chávez -que además es gerente general-, llegó un momento en que el ambiente se tornó caldeado, con enfrentamiento de posiciones y hasta levantadas de voz, según comentaron a este medio fuentes del Ejecutivo.

Fue en ese momento, según ha trascendido, que una llamada de Palacio de Gobierno interrumpió la reunión y expresó total respaldo a Hugo Chávez. Luego de esto se levantó la sesión de la Junta General de Accionistas de Petroperú.

Esto no sorprendería, pues el mismo Chávez en diversas apariciones periodísticas ha manifestado que cuenta con el respaldo del presidente Pedro Castillo. En una entrevista con un medio local, el exministro del sector Iván Merino reconoció haber recibido presiones para colocar a Chávez en la gerencia general de Petroperú. No aceptar esta imposición le costó el cargo, según narró.

“Es una vergüenza ajena lo que se viene observando con la junta de accionistas, lo cual es más percibido por las calificadoras crediticias. Se olvidan que clasificadoras y los tenedores de bonos ven este impresentable ping-pong”, afirmó ayer Merino a través de sus redes sociales.

Lo cierto es que, al cierre de este informe, no existe acta de la JGA con los acuerdos tomados aquel día, mientras tanto a esta serie le esperan varias temporadas adicionales en la medida que el problema con la auditoría a los estados financieros persista y todo apunta a que Petroperú podría continuar recibiendo reducciones en su calificación.

Unidos. Hugo Chávez, Carlos Palacios, Rafael Reyes y Wider Herrera hace una semana en el Minem. Foto: difusión

Acta de sujeción moderna

Minem pretende que el MEF brinde respaldo absoluto a Petroperú, algo que dados los hechos no sucedería y gatillaría una nueva crisis en el Ejecutivo.

Deuda del PMRT equivale al 2% del PBI

Es importante resaltar que la deuda comprometida con bonos y crédito sindicado que tomó Petroperú por el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) es de US$ 4.300 millones.

Esto equivale a 2 puntos del PBI que, en caso Petroperú caiga en default, tendrá que ser asumido como deuda pública, es decir, ser honrada por el Estado.

