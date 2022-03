Julio Velarde: “La inversión privada sigue siendo sumamente fuerte”

Como cada tres meses, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) actualizó ayer sus proyecciones sobre la actividad económica y mantuvo sus estimados de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para este año en 3,4% y 3,2% para el 2023.

Sin embargo, la entidad monetaria advirtió que las cifras dadas están con un mayor grado de incertidumbre producto del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), señaló que, en enero de este año, la actividad económica se encontraba en 2,4% por encima de los niveles previos y se encontraría en terreno positivo durante los meses.

“Febrero va a sorprender con una recuperación mayor del producto, incluso a tasas bastante altas que pueden estar entre 5% y 6% y, para marzo, si bien estamos teniendo efectos negativos asociados a conflictos de minería, esperamos también que los otros indicadores sigan siendo positivos; no va a ser tan malo”, apuntó Velarde durante la presentación del reporte de inflación de marzo.

En lo que respecta al consumo privado, el BCRP elevó su previsión de 4% a 4,1% para este año.

Inversión fuerte

Aunque la proyección sobre la inversión privada se mantuvo en 0% para este año, el banquero precisó que este resultado no significa que no se esté invirtiendo en el país.

En esa línea, el titular del Banco Central fue enfático y expresó que la inversión privada para este año ascendería a US$ 48.000 millones, monto similar al que se registró en el 2021 y el cual supera los niveles previos a la pandemia.

“Todavía la inversión privada sigue siendo sumamente fuerte, incluso si uno compara frente al 2019 está creciendo en casi 15% (...) Muchas veces se tiene la impresión de que cuando uno dice 0% de crecimiento es que no hay inversión, lo que pasa es que no se está creciendo frente al nivel anterior”, aclaró Velarde.

Desagregando los datos de la inversión privada total, se espera que la minera tenga una caída de -0,8% (US$ 5.500 millones) y la no minera tenga un crecimiento marginal de 0,1% (US$ 43.272 millones).

Para el próximo año se estima que la inversión privada crezca 2%. Aunque a nivel desagregado se proyecta que la inversión minera caiga en -15% y la no minera se expanda en 4,1%.

En lo que respecta a la inversión pública, el BCRP redujo su pronóstico de 4,5% a 4% para este año, debido a la menor ejecución realizada en los primeros meses del 2022.

Infografía: La República

La proyección que sí tuvo que revisar la entidad monetaria fue la relacionada a la inflación, ya que el actual contexto internacional ha generado que los precios se eleven.

Así, se espera que la inflación cierre el 2022 en 3,6%, por encima del rango meta del BCRP, que se encuentra entre 1% y 3%.

Sin embargo, esta previsión en la inflación tiene un sesgo al alza, ya que podría haber un incremento en los precios internacionales de los alimentos y combustibles debido a los problemas de producción y abastecimiento.

Otro riesgo posible es la persistencia de la inflación a nivel mundial y su posible impacto sobre las expectativas de inflación y el crecimiento económico mundial.

En tanto, para el 2023 se calcula que la inflación se ubique en 2,1%, regresando al rango meta en el primer semestre, en un contexto de cierre progresivo de la brecha producto de la reversión del efecto de factores transitorios sobre la tasa de inflación.

Tipo de cambio subió y cerró la semana en S/ 3,78

En su última sesión cambiaria de la semana, el tipo de cambio cerró al alza y se ubicó en S/ 3,7809, un incremento de 0,82% respecto al cierre de la víspera, cuando llegó a S/ 3,7500, según reportó el BCRP.

Alexander Javier, Trader de Divisas de Renta4 SAB, señaló que la evolución del dólar se da en una coyuntura que está enmarcada en el indulto al expresidente Alberto Fujimori, sumado a la demanda de los bancos locales, que provocó que la entidad monetaria interviniera con papeles y en el spot.

De acuerdo al BCRP, al 14 de marzo de este año, la entidad ofertó US$ 1.100 millones en el mercado cambiario mediante ventas en el mercado spot y colocación neta de derivados cambiarios y de CD BCRP.