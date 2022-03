Perú regresa al Salón Mundial del Turismo en París

El Perú regresó hoy al Salón Mundial del Turismo en París, en un lugar especial donde permitirá al país reconectar con el público francés y europeo y así relanzar el turismo hacia los atractivos turísticos del Perú.

A pocos minutos de la inauguración de este importante certamen turístico, Rosario Pajuelo, informó a La República que 100 mil visitantes se espera recibir en estos cuatro días de feria, todos potenciales viajeros.

“Se trata del mayor encuentro anual para los viajeros franceses que están deseosos de decidir el destino Perú en sus próximas vacaciones”, señaló Pajuelo.

Cabe indicar que en este Salón Mundial del Turismo en París el Perú tiene un colorido Pabellón Nacional, que reúne a siete agencias de viaje y una línea aérea que propondrán paquetes turísticos de los hermosos destinos turísticos del Perú.

Rosario Pajuelo señala que es un gran esfuerzo del país, a través de Promperú, para mostrar al Perú en los ojos del Mundo.

En complemento a la variada oferta turística, en el pabellón del Perú en la feria habrá muestra y desgustación de la gastronomía peruana, a cargo del reconocido restaurante peruano Kryolla de Lyon.

En esta edición, el destino al honor será la Ruta Norte, el departamento de Lambayeque, lugar donde se originó el primer pronunciamiento de la independencia del Perú el 27 de diciembre de 1820, por lo que se la conoce como la “Cuna de la libertad del Perú”.

Es importante indicar que Lambayeque alberga algunos de los museos más importantes del país como el de las Tumbas Reales de Sipán y el Museo Brunning.

Durante los cuatro días de feria, Promperú ha previsto un programa de danzas en la Gran Escena a cargo de los reconocidos grupos América Andina, Club Libertad Marinera filial París, Escuela Fernando Seminario, Escuela Moche, Estampas del Perú, el cantautor Ricardo Delgado y la agrupación Perú Andino.

Se debe recordar que Perú ha sido elegido por octavo año como mejor destino culinario del mundo, mejor destino cultural del mundo, mejor atracción turística del mundo con Machu Picchu.

Rosario Pajuelo precisó que entre los expositores en el pabellón nacional del Perú están: Air Europa, Anapia Voyages by Inka Amazonian Tours, Connexions Latines, Decoov, Escapades by South, America Destination, Face Au Pérou, Pachamama Voyages by Latin America Trips, Samcea Voyages, le restaurant Krioya de Lyon y la empresa Nature & Trésor Inca (chocolates y mermeladas).