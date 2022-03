Repsol paga bono en medio de protestas

El mismo día que se cumplieron dos meses del vertido de petróleo, la compañía Repsol distribuyó S/ 3.000 a 402 miembros de la Asociación Central de Pescadores de Ancón (Apesca), de una lista de 1.100 personas.

La empresa dio inicio a la repartición de bonos luego de que la Presidencia del Consejo de Ministros estuvo de acuerdo con el monto, no obstante que no consultó con los gremios de pescadores ni tampoco hizo un estudio para determinar si la cifra satisfacía las necesidades de los damnificados por el derrame de crudo.

Mientras la compañía Repsol entregaba el dinero acordado, miembros del Frente de Defensa de Chancay –que aglutina a pescadores y comerciantes de la zona– hicieron un plantón frente a la embajada de España. No están de acuerdo con el bono porque fueron excluidos de las negociaciones.

“Nuestra situación es crítica debido al daño causado por Repsol. Ahora que han empezado las clases, los padres tenemos que salir a movilizarnos para ver si nos escuchan. La empresa todavía no nos da nada. Nos han ofrecido vales, pero seguimos negociando. El derrame de petróleo ha afectado tanto nuestros ingresos que debemos alimentarnos en ollas comunes, todos, incluidos los niños. Por el alquiler de las chalanas [embarcación para pesca artesanal] ganábamos un promedio de 200 soles. Ahora por la contaminación no hay turismo, no hay ningún ingreso”, relató Doris Palma, quien participó en la protesta.

También estuvo presente Maribel Melgarejo, comerciante de la Asociación de Sombrillas de Chancay: “Ganábamos día a día lo suficiente para solventar nuestros gastos. En estos días de verano, nosotros juntábamos para comprar los útiles escolares de nuestros hijos o para nuestros gastos diarios. En verano nosotros recibimos más turismo de todos lados que en otras temporadas. Pero como todo está paralizado por el derrame, no hemos ganado nada. Vivimos de la olla común. Es injusto”, señaló.

Decepción por el Gobierno

Doris Palma, de la Asociación de Armadores Turísticos del Puerto de Chancay, expresó su decepción por la actuación del Ejecutivo, que dejó en manos de Repsol el pago del bono.