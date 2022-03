Southern Perú: Demandas de las comunidades son imposibles de cumplir

El presidente de Southern Perú, Óscar González Rocha, sostuvo que el gobierno central no ha tomado las acciones correspondientes y ha dejado desprotegida a la mina Cuajone frente al bloqueo de vías y corte de suministro de agua por parte de la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, en Moquegua.

Asimismo, señaló que Southern Perú Copper Corporation ha presentado las denuncias respectivas ante las autoridades competentes sin recibir respuesta alguna. “No se ha tomado ninguna medida de apoyo (por parte) del Poder Judicial y de la Policía,”, dijo a la Red de Comunicación Regional (RCR).

Además, agregó que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), y personal de la compañía participaron en un dialogo con las comunidades sin llegar a ningún acuerdo.

En ese sentido, Gonzáles Rocha manifestó que las demandas de las comunidades son imposibles de cumplir. “No creemos que vaya a llegarse a ningún acuerdo, porque las personas dirigidas por Iván Mendoza están pidiendo US$ 5.000 millones de compensación porque, según ellos, nosotros hemos utilizado los terrenos de sus comunidades”, resaltó.

Explicó que Southern Perú tiene una concesión legal del Minem. “(Según) la Presidencia del Consejo de Ministros todo está en regla. Esto (el bloqueo y los cortes de agua) hace que no podamos producir y que las personas que viven en el campamento de Cuajone no puedan tener agua para subsistir”, indicó.

Gonzáles también afirmó que el principio de seguridad jurídica (en el Perú) ha sido vulnerado con los bloqueos de vías y cortes de agua perpetrados por las comunidades. Advirtió que esa situación va a afectar la producción y reducir las contribuciones en impuestos para el Estado.

“Sí, hay una vulnerabilidad (jurídica) y la autoridad no está tomando las acciones que corresponden. El diálogo tampoco ha podido resolver el problema, porque estas personas no ceden y piensan que tienen la razón”, sostuvo.

Finalmente, mencionó que el país recibió solo por parte de Southern en los meses de enero y febrero de este año, US$ 233 millones en impuestos, US$ 53 millones más que en los dos mismos meses del año 2021. “Eso es algo que no debería dejar de recibir”, declaró.