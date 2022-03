Solo el 4% de las personas que sufren de acoso laboral realizan la denuncia

El 25% de colaboradores indica haberse sentido acosado en el trabajo, de los cuales, el 77% corresponden a testimonios de mujeres. Además solo el 4% de las personas que sufrieron este tipo de acoso han realizado la denuncia correspondiente, señala la encuesta realizada por Atalla Legal.

Esto se debe a factores muy importantes como lo son la falta de identificación de la “conducta sexista” como conducta que puede generar un hecho de hostigamiento sexual , la normalización de esta práctica, el desconocimiento de cómo tratar a la presunta víctima y el hecho de creer que porque no existen denuncias no existen víctimas, explica Pamela Navarro, directora de Atalla Legal. “Y es que este es un problema que debe ir más allá del solo cumplimiento de la norma, necesita un trabajo de sensibilización de los colaboradores”, resalta.

Actualmente, existe la Ley N°27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, la cual tiene una modificación en la norma que sanciona, como parte objetiva, cualquier conducta de naturaleza y/o connotación sexual o sexista no deseada y/o rechazada por la víctima, y la parte subjetiva, generando un ambiente hostil, intimidatorio y humillante. Asimismo, esta señala que la conducta ya no requiere ser acreditada, y que el grado de jerarquía, lugar o si ocurrió dentro o fuera de la jornada laboral ya no tiene mayor relevancia.

En ese mismo sentido, el estudio reveló también que el 77% de personas señalan haber escuchado o recibido bromas o frases de doble sentido y sexistas en el trabajo ; así como también que la mayoría (67%) de mujeres considera que alguna vez su género le jugó en contra en algún momento de su desarrollo profesional.

“Hay un mito en el que tenemos que trabajar, porque esto no está dirigido únicamente a mujeres, tenemos que empoderar a los hombres y a todas las personas vulnerables, para que puedan denunciar este tipo de actos. Todos deberían sentirse cómodos con su identidad, con su orientación sexual, con su cuerpo, con la forma en la que se desarrollan y así incentivar los ambientes libres de violencia de género . Tenemos que empezar a respetar nuestras diferencias”, asegura Navarro.

Vale recordar que según la modificación a la norma sobre prevención, los empleadores tienen las obligaciones de implementar un Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual (CIHS) o delegado, capacitar a los colaboradores en prevención y sanción del hostigamiento sexual al inicio de la relación laboral, implementar procedimientos de investigación de casos, emitir información periódica a los trabajadores y registrar las denuncias en la plataforma “Trabaja sin acoso”.