Iván Mendoza: “Southern Perú tiene que pagar por los 50 años de destrozos en las tierras de la comunidad”

El 11 de febrero de este año 475 comuneros de las zonas aledañas a la mina Cuajone (Moquegua) iniciaron una medida de fuerza en la quebrada de Cocotea, según los trabajadores de la mina, esta protesta ha terminado con la paralización de las actividades de la minera.

Los comuneros se declaran propietarios de los terrenos donde opera la unidad minera operada por Southern Perú. La República conversó con Iván Mendoza, representante de las comunidades, quien denuncia que hace más de 50 años la compañía “vino a la región Moquegua y nunca pidió permiso para ocupar los terrenos de la comunidad campesina”.

¿Qué es lo que están exigiendo a la minera?

Southern Perú tiene que pagar por los 50 años de destrozos, de contaminación, de impacto que ha creado en las tierras de la comunidad. Son 50 años que ha destruido más de 3.900 hectáreas de terreno.

¿Ustedes se consideran propietarios de algunos terrenos que utiliza la minera en alguna de sus infraestructuras?

Así es, tenemos planos, tenemos escrituras más antiguas que Southern. Nosotros tenemos la propiedad inmueble, por lo tanto, Southern nunca nos pidió permiso.

¿Qué es lo que están exigiendo por las tierras?

Estamos exigiendo US$ 5.000 millones.

¿Qué pasará si la minera no acepta pagar este monto?

Nosotros hemos presentado la propuesta (Ver acta), queremos la contra propuesta, es un tema de negociación. Nosotros no vamos a decir que los 5.000 millones. Efectivamente, el dueño pone el precio, pero podemos llegar a un acuerdo, pero hasta ahora no responde la minera.

¿Hasta cuándo planean llevar la medida de fuerza?

Vamos 32 días. Depende de Southern y del Estado peruano, está en su cancha. Pedimos una comisión de alto nivel, queremos al premier, al ministro de Energía y Minas, del Ambiente y de Agricultura para formar esta comisión y entrar a un diálogo.

¿Tienen alguna condición para el diálogo?

Hay 18 comuneros que están denunciados. Nosotros hemos dicho que para dialogar se retiren las denuncias, si no no habrá un proceso de diálogo. Esa es nuestra condición. Estamos es un reclamo justo.

Los trabajadores de Southern denunciaron que se les cortó suministro de agua, ¿continuarán con esta medida?

Mire para que quede bien claro, la línea de conducción de consumo humano para la poca población que tienen ahí es otra línea y esa no está bloqueada. La afirmación de los trabajadores que se ha bloqueado el suministro de agua es totalmente falsa. El agua de Viña Blanca es solamente para el procesamiento que hace la procesadora. Southern ha cerrado la llave para algunos trabajadores para que digan que los hemos cortado el agua.

Algunos sectores los tildan de antimineros, ¿lo son?

Por reclamar un derecho justo, no somos antimineros. Estamos a favor de que vengan empresas, no como Southern. Queremos empresas mineras socialmente responsables. Que no impacten los aguas ni al medio ambiente. Tenemos hasta niños con arsénico.