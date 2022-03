Canon alcanzó los S/ 8,800 millones en 2021, el mayor monto en 9 años

Cuatro departamentos concentraron el 60% de los recursos transferidos por canon, sobrecanon y regalías entre el 2008 y el 2021, periodo en el que los ingresos de las regiones por esos conceptos llegaron a S/ 89,000 millones, según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), consignada por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

Este monto equivale al cierre de las brechas de infraestructura de los sectores de salud, educación, hidráulico y electricidad. O a cubrir toda la brecha de infraestructura del sector saneamiento.

De acuerdo con la data del MEF, Cusco fue el departamento que recibió mayores transferencias por los tres conceptos en ese periodo, con 29% del monto total. Esta región fue seguida por Áncash, con 14,7%; Arequipa, 10,2%; y Piura, 6,2%.

Mientras que, a nivel de gobiernos subnacionales, solo el 3,6% de las municipalidades de todo el país (68) acaparó la mitad del presupuesto transferido por canon, sobrecanon y regalías entre el 2008 y el 2021. Asimismo, del total de municipios, el 25% recibió menos de S/ 1 millón en ese periodo, por el contrario, solo tres municipalidades percibieron más de S/ 1,000 millones por los tres conceptos.

“Estas cifras revelan que existe una clara disparidad en la distribución de los recursos transferidos por canon, sobrecanon y regalías, tanto a nivel nacional como en cada departamento”, indicó Lety Gómez, analista de estudios económicos de ComexPerú, al señalar que este problema tiene su raíz en el esquema de distribución de recursos, el cual “resulta ineficiente, al no responder a las competencias y a las necesidades de los gobiernos, generando alta concentración de recursos”.

Detalló que esta situación puede provocar que una municipalidad distrital reciba más recursos que una provincial, sin contar con las competencias necesarias ni la escalabilidad para aprovecharlos de manera adecuada. Ante esta situación, ComexPerú propone cambiar la metodología para la creación de los planes de desarrollo a nivel local y regional.

“Se necesita de un acompañamiento a las autoridades subnacionales para guiar en la creación de sus planes de desarrollo concertado, centrados en el cierre de las brechas socioeconómicas de sus jurisdicciones”, consideró.

Panorama del 2021

Solo en el 2021, las transferencias de recursos a las municipalidades del país por canon, sobre canon y regalías ascendieron a S/ 8,800 millones, su mayor nivel desde el 2012, cuando sumaron S/ 9,152 millones. La cifra significó un alza de casi el 71% respecto al monto transferido a los gobiernos locales en el 2020 y del 40,7% respecto a las cifras del 2019, antes de la pandemia.

No obstante, pese al fuerte incremento, los gobiernos subnacionales dejaron de gastar S/ 4,845 millones de los recursos transferidos el año pasado. “Ello demuestra, además, que, a mayor presupuesto recibido, mayores dificultades enfrentan para ejecutarlo”, considera el gremio.

Dicho monto, que equivale casi al 1% del PBI, pudo haberse utilizado en la construcción de 24 hospitales de mediana a alta complejidad o para garantizar el acceso a saneamiento a más de 1.1 millones de peruanos en zona rural.

Según la data, del total no ejecutado, no se gastaron S/ 183 millones presupuestados para infraestructura en salud; y se dejó un saldo de S/ 546 millones para proyectos de educación financiados con este recurso. La tasa de ejecución en este sector no supera el 70%. Ambos sectores fueron dos de los más golpeados por la pandemia.

¿Qué se puede hacer para mejorar la capacidad de gasto?

Algunas de las recomendaciones brindadas fueron cambiar la metodología para la creación de los planes de desarrollo a nivel local y regional. Se necesita de un acompañamiento a las autoridades subnacionales para guiar en la creación de sus planes de desarrollo concertado, centrados en el cierre de las brechas socioeconómicas de sus jurisdicciones.

Por otro lado, se debe reforzar la asistencia técnica para la ejecución de los proyectos de inversión pública. Podría empezarse en los distritos con alta concentración de ingresos por canon, pero con baja ejecución histórica de estos recursos. Esta profesionalización de los servidores públicos, además de centrarse en mejorar la ejecución de las obras, debe orientarlas hacia el cierre de brechas, señala el informe de ComexPerú.