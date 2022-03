Arequipa: ganaderos lecheros bloquean la vía Panamericana Sur durante paro

Los ganaderos lecheros de distintos sectores en Arequipa acatan un paro este martes en la carretera Panamericana Sur. La acción de protesta tendrá una duración preventiva de 12 horas y busca poner en evidencia ante el Ejecutivo sus problemáticas sobre la venta de la leche fresca. Ellos exigen regulación y un pago justo por parte de las empresas lácteas.

Este martes, los ganaderos se concentraron en el sector de El Alto, en el ingreso a El Pedregal. Con pancartas y el bloqueo de la vía piden que se atienda sus demandas. En tanto, personal de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la PNP se encuentra en el lugar para resguardar la zona. Cabe resaltar, que el tránsito es detenido por algunos minutos y luego se permite el paso de vehículos .

“Estamos en total quiebra, nosotros generamos empleo y producimos alimentos, esta situación no debe permitir el Gobierno. Los peruanos no podemos seguir así, pero la industria láctea no paga el precio justo y paga más de S/ 2 por leche en polvo extranjera”, fueron algunos de los pedidos de productores lecheros ante la prensa local.

PUEDES VER: Ministro Zea propone modificar reglamento de la leche ante paro en Arequipa

Asimismo, contaron que el precio de la leche fresca se mantiene en S/ 1,00, pero con el tiempo el costo de producción se elevó a S/ 1,80 . Añadieron que este desbalance los está llevando a la quiebra.

“Si no haces huelga, si no haces presión, no tienes el apoyo del Gobierno. El guano vale más por la leche. Estamos cansados”, expresó el médico veterinario Gianni Simoni Rosas, presidente del Consejo Regional de la Leche de la Región Arequipa, a medios locales.

El paro acatado por ganaderos lecheros se lleva a cabo a nivel nacional y es de forma preventiva. Protestantes detallaron que, de no obtenerse respuestas del Ejecutivo, adoptarían medidas más estrictas.