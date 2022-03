El dólar se redujo en 7,17% en lo que va del año, con 15 caídas pronunciadas

En casi dos meses y medio, el dólar se alejó de los S/ 4,00 y ha perdido frente al sol peruano -7,17% tras un 2021 marcado por la pandemia, la inflación e incertidumbre política que reinó durante y después del proceso electoral. El billete verde cerró la semana pasada en S/ 3,70, nivel no visto desde marzo del 2021.

La tendencia a la baja presentada se respalda con fuertes picos de caídas. Hasta la fecha ya se han registrado 15 cotizaciones mínimas, luego de cerrar el 2021 en S/ 3,991. Del total de récords, nueve corresponden a enero, tres a febrero y tres a lo que va de marzo.

La política monetaria, los fundamentos macroeconómicos y el actual conflicto bélico (en el corto plazo), destacó Omar Azañedo, CEO de Noncash.

Así cae el dólar

Al detalle, en la primera jornada del 2022 (3 de enero), la divisa refugio sucumbió un -0,78% para ubicarse en S/ 3,960; el viernes 7 de enero cotizó en S/ 3,931. No obstante, la semana en la que más fluctuaciones presentó la moneda estadounidense fue entre el 11 y el 17 de enero, al retroceder durante cinco días continuas (ver gráfico) y entrar de lleno a los S/ 3,80. El 20 y 21 de enero, el dólar volvería a anotar récords al cotizar en S/ 3,837 y S/ 3,835.

Uno de los acontecimientos que marcaron la trayectoria de la divisa fue la subida de la tasa referencial a 3% por parte del Banco Central de reserva del Perú (BCRP).

“Estas subidas de tasas han sido oportunas y en la debida escala a diferencia de lo que se teme que suceda en EE. UU. y en Europa. Una tasa alta hace al mercado peruano más atractivo para los capitales que buscan mejores rendimientos, lo cual se traduce en mayor llegada o ingreso de dólares”, resaltó Azañedo a La República.

A inicios de febrero una nueva crisis política se presentaría con la juramentación de dos gabinetes ministeriales, pero como se puede ver en infografía, conforme pasó el tipo de cambio se encaminaba al umbral de los S/ 3,70.

En efecto, el 9 de febrero, la divisa bajó por décima vez y se ubicó en S/ 3,805 luego de que Aníbal Torres jurara como primer ministro y diera su respaldo a una economía social de mercado. Un día después, el billete estadounidense tocó un nuevo mínimo y llegó a S/ 3,740, una depreciación de -1,71%. Siete días después profundizó su caída y se ubicó en S/ 3,727.

A fines de febrero estalló la guerra en Ucrania y vimos al dólar que retomó el rango de los S/ 3.80, al menos por un día.

En lo que va de marzo, la divisa refugio ya lleva tres récords. El lunes 7 cotizó en S/ 3,725, ante un nuevo máximo del precio del cobre (US$ 10.845); tres días después bajó a S/ 3,713 y el último viernes 11 se replegó hasta los S/ 3,705, luego de el anuncio de un aumento de la tasa a 4%.

Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCRP, señaló el último viernes en conferencia de prensa que el sol peruano se fortalece por la fuerte recaudación del impuesto a la renta del sector minero, sobre todo el cobre, y la poca demanda de billetes verdes de empresas ante un escenario de “estabilidad”.

Infografía - La República

Bonos emergentes podrían despegar gracias a la FED

De acuerdo con Bloomberg, el rendimiento adicional que ofrece la deuda soberana de los países en desarrollo sobre los bonos del Tesoro de EE. UU. ha aumentado por encima de los 500 puntos básicos.

Divisas latinas en alza y dólar hegemónico

La encuesta de expectativas macroeconómicas realizada en febrero por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a los agentes económicos ya ubica al tipo de cambio en S/ 3,90 para fin de año.

Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. y Wells Fargo & Co. esperan más ganancias de las divisas latinas a medida que se estrechan las correlaciones con los precios altos de las materias primas por la guerra en Ucrania.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que el dólar no corre peligro de perder su condición de moneda de reserva dominante en el mundo como resultado de las sanciones impuestas contra Rusia.