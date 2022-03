¿Cuánto ha crecido el incumplimiento de normativas en seguridad y salud en el trabajo?

En el 2020 y 2021, Sunafil impuso un total de 1.009 y 2.670 multas a empresas a nivel nacional, a consecuencia del no cumplimiento de las normas laborales de seguridad y salud en el trabajo, respectivamente. Entre el 2020 y el año pasado, se ha tenido un aumento de 1661 sanciones, lo que representa un crecimiento de casi 264%, según SST ASESORES.

Luigi Prado, gerente general de SST ASESORES, explica que la principal causa del registro de estas sanciones recae netamente por el incumplimiento de la Ley N.º 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento, que tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país.

“Es importante que, a través del diálogo y la participación, entre los empleadores, el Estado, los trabajadores y sus organizaciones sindicales cumplan con la promoción, difusión y cumplimiento de la norma”, afirma Prado.

Asimismo, Prado agregó que estas sanciones se dan por tres aspectos fundamentales. Las organizaciones y sus gerentes no tienen el conocimiento de la existencia de una ley de seguridad y salud en el trabajo. Esto, por más que la misma esté normada y publicada. Del mismo modo, solo la implementan cuando otra empresa te lo exige en el caso de que tengan que trabajar juntos.

Además, S unafil tiene un sistema de fiscalización muy débil , por consiguiente, el mismo no llega a todas las empresas y si lo hace solo supervisa a las grandes corporaciones.

Dentro de las multas más frecuentes impuestas por Sunafil en los últimos dos años, han sido por temas del sistema de gestión, donde las organizaciones no han cumplido con los requisitos en establecer políticas, planes y programas de seguridad y salud en el trabajo. No establecer un comité de seguridad y salud en el trabajo, que es para empresas con 20 o más trabajadores y tampoco elegir a un supervisor para compañías con menos de 20 empleados.

También, el no disponer con una adecuada matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ha sido causa de penalización. En pocas palabras, no contar con una herramienta que permita a los trabajadores conocer a los peligros a los cuales se exponen en sus actividades, los riesgos y/o eventos que podrían ocurrir, y no contar con las medidas de control adecuadas que eviten que el evento o daño ocurra.

Según la ley, la compañía tiene que realizar cuatro capacitaciones al año a sus trabajadores como mínimo con información de seguridad y salud en el trabajo. El no programar la capacitación, la no participación de los trabajadores y no saber cómo ejecutar o aplicar esta información ha sido razón de multa.

Finalmente, se espera que, para este 2022, la multas se reduzcan considerablemente, pues a raíz de las sanciones impuestas por Sunafil, en estos últimos años, se ha generado mayor conciencia de la importancia que los trabajadores laboren en condiciones seguras y saludables, y lo fundamental que es invertir en temas de seguridad y salud en el trabajo, asegura SST ASESORES.