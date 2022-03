Conflicto en Ucrania impulsa el precio del cobre

La guerra en Ucrania elevó más los precios del cobre en las dos últimas semanas. El pasado lunes 7 de marzo el metal rojo cerró con un nuevo máximo de US$ 10.730 la tonelada, en la Bolsa de Metales de Londres (LME), producto de la incertidumbre respecto a su provisión. La cotización del maleable ha incrementado un 55% desde el 3 de abril del 2020.

Perú es el segundo productor de cobre en el mundo. En el 2021, las exportaciones ascendieron a 2.332 toneladas, con un valor de US$ 20.698 millones; de acuerdo con el Boletín Estadístico Minero (BEM) del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Arturo García, profesor de ESAN, recordó que el mineral representa el 32,8% del total de ventas al exterior.

Oportunidad

Esta bonanza debe ser aprovechada, en opinión de Rómulo Mucho, exviceministro de Minas, ya que “traerá mayores ingresos fiscales siempre y cuando las minas mantengan su producción”.

En el 2021, la recaudación por Impuesto a la Renta se incrementó 43,8% y 24,7%, frente al 2020 y al 2019, respectivamente. No obstante, Mucho adelantó que, “más allá de la guerra, el cobre seguirá siendo utilizado en los próximos meses y años para la transición hacia las energías renovables y la electromovilidad”.

En efecto, Jeff Currie, investigador de materias primas de Goldman Sachs, advirtió que el cobre “llegaría hasta los US$ 15.000 en el corto plazo”.

Macroconsult precisó que la reciente alza “ayudará a amortiguar el impacto negativo de la fuerte subida de otras materias primas de las que somos netamente importadores, como el petróleo”.

Inversiones

César Romero, jefe research de Renta 4 SAB, advirtió que el aumento sostenido del precio del cobre será determinante para generar inversiones. “Al final, marca el momento en el cual se encuentra el precio del commodity, y eso hace que las empresas puedan generar mayores inversiones, mientras sea algo de coyuntura que pueda mantenerse dentro del corto plazo. No vemos que los precios de los commodities disminuyan”, refirió.

Por su parte, Rómulo Mucho calculó que la continuidad de las altas cotizaciones podría generar un incremento de US$ 3.500 a US$ 4.000 millones en ingresos por exportaciones en cobre en el 2022, sobre todo con el inicio del funcionamiento de Quellaveco, Minajusta y Toromocho.

Los repuntes de divisas despegan en América Latina

Las monedas latinoamericanas son las de mejor desempeño este año después de un desastroso 2021: Brasil, Perú y Colombia lideran el top de monedas locales mejor apreciadas con 8,92%, 7,37% y 6,04%, según Bloomberg.

Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. y Wells Fargo & Co. esperan más ganancias en el futuro a medida que se estrechan las correlaciones con los precios de las materias primas como el petróleo, la soja, el mineral de hierro y el cobre.

No obstante, el peso de México ha disminuido este año, lo que lo convierte en un valor atípico. La semana pasada perdió un 2,9%; pese a ser un gran productor de petróleo, las exportaciones están disminuyendo y se espera que se detengan en 2023.

Infografía - La República

Infografía - La República