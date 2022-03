Dólar: tipo de cambio alcanzó 15 máximas caídas en lo que va del 2022

El dólar ha perdido frente al sol peruano un 7,17% en lo que va del 2022, tras un espantoso 2021 que estuvo marcado por la pandemia, la inflación e incertidumbre política que reinó durante y después del proceso electoral.

Pese a ello, el precio del tipo de cambio ya registra un total de 15 caídas máximas en el 2022, acompañando a la tendencia a la baja, luego de cerrar en S/ 3,991 el 31 de diciembre del año pasado. Del total de récords, nueve corresponden a enero, tres tanto a febrero como a lo que va de marzo.

Así ha retrocedido el dólar

En las dos primeras jornadas del 2022, el 3 y 4 de enero , la divisa refugio sucumbió un -0,78% para ubicarse en S/ 3,960; el viernes 7 de enero la caída fue de -0,98% en la sesión y cotizó al cierre en S/ 3,931. Del 11 al 17 de enero, el billete verde mostró su más pronunciada volatilidad al caer cinco días continuos, pasó de costar S/ 3,908 a S/ 3,855, un 1,35% menos. El 20 y 21 de enero el dólar volvería a anotar récords al cotizar en S/ 3.837 y S/ 3.835. El 31 de enero Mirtha Vásquez dejaba el premierato; pese a ello, el tipo de cambio no varió.

Bolsa de Valores de Lima ha ganado un 17,35% en lo que va del año. Foto: Andina.

Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, expresó a este diario que la tendencia a la baja obedeció a factores macroeconómicos como el precio del cobre. Mientras que Hugo Perea, jefe research de BBVA Perú, afirmó que la volatilidad obedeció a la oferta de dólares por parte de inversionistas a lo largo del mes y “a los ajustes realizados por los bancos centrales en la región”. En efecto, el 6 de enero del 2022, el BCRP subió la tasa referencial a 3% por sexta vez desde agosto del 2021.

En febrero la racha a favor del sol peruano continuó, pero solo se anotaron tres intensas caídas, en el marco de la juramentación de dos gabinetes ministeriales, el de Héctor Valer y Anibal Torres; un nuevo ajuste de la política monetaria del BCRP, la alta inflación de Estados Unidos y la magnitud de guerra que alcanzó el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Aníbal Torres en su discurso de pedido del voto de confianza ante el Congreso el pasado 8 de marzo. Foto: difusión

El 9 de febrero, la divisa bajó por décima vez y se ubicó en S/ 3,805 luego de que Aníbal Torres jurara como primer ministro y diera su respaldo a una economía social de mercado. A ello se sumó la confianza del mercado al ministro Óscar Graham.

Goldman Sachs prevé que el cobre alcance US$ 15.000 en el corto plazo. Foto: AFP

El 10 de febrero, el dólar tocó un nuevo mínimo y llegó a S/ 3,740, una depreciación de -1,71%; Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB, resaltó que la difuminación del pánico político y el desempeño de los commodities generaron estabilidad al mercado cambiario peruano. Siete días después, el dólar profundizó su caída y se ubicó en S/ 3,727. Gianina Villavicencio, Gerente de Intermediación de Divisas en Renta 4 SAB Perú, precisó que el flujo de la oferta provino de las AFP y corporativos por pago de impuestos.

Inicialmente, el sol peruano sintió los estragos de la invasión rusa a Ucrania, el 24 de febrero apenas subió a S/ 3,801 de S/ 3,750 registrado un día antes; pero los factores antes mencionados han amortiguado una escalada mayor.

En lo que va de marzo, la divisa refugio ha tocado mínimos de hace siete u ocho meses. El día 7 cotizó en S/ 3,725; tres días después en S/ 3,713 y el último viernes 11 llegó a S/ 3,705 (el precio más bajo de la era Castillo).

Vladimir Putin anunció la invasión a Ucrania el 24 de febrero del 2022. Foto: EFE

Adrián Armas, gerente central de estudios económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), señaló que la fortaleza del sol peruano está en la mayor oferta y fuerte recaudación del Impuesto a la renta del sector minero, sobre todo el cobre; la oferta de dólares de empresas corporativas por pagos de impuestos; y la poca demanda de billetes verdes de empresas ante un escenario de “estabilidad”. A ello se suma la reciente alza de la tasa de 0,50 puntos básicos para llegar a 4%.

¿Qué le deviene al dólar frente a las divisas latinas?

Las divisas latinas son las que mejor desempeño han presentado frente al dólar en el mundo en estos casi dos meses y medio del 2022. De acuerdo con Bloomberg, el cambio de divisas en exportadores como Brasil, Colombia, Perú y Chile se produce cuando los costos del petróleo, la soja, el mineral de hierro y el cobre se disparan tras la invasión rusa de Ucrania.

Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. y Wells Fargo & Co. esperan más ganancias en el futuro a medida que se estrechan las correlaciones con los precios de las materias primas.

El petróleo alcanzó su cotización más alta el 4 de marzo. Foto: EFE

“Los países latinoamericanos podrían terminar siendo unos de los pocos ‘ganadores’ de toda esta situación”, dijo a Bloomberg Brendan McKenna, estratega cambiario de Wells Fargo Securities en Nueva York.

A nivel local, el informe de la encuesta de expectativas macroeconómicas, realizada en diciembre por el Banco Central de Reserva del Perú, los agentes económicos auguraban una cotización de entre S/ 4,10 y S/ 4,15 por dólar para fines del 2022; las previsiones disminuyeron en enero a un rango de entre S/3,99 y S/4,00; el reciente sondeo de febrero ya ubica al tipo de cambio en S/ 3,90 para fin de año.