Especulación se instala en grifos de todo el país

Como se tenía previsto, desde esta semana se elevaron los precios de los combustibles derivados del petróleo en Perú, arrastrados por la guerra que afronta Europa del Este. Mientras en el grifo de Petroperú de Los Olivos, el gasohol 90 pasó de S/ 15,50 la semana pasada a S/ 18,67 este viernes, en regiones del sur, como Arequipa, podía superar los S/ 20, de acuerdo al barrido realizado por este diario in situ.

En el norte la situación no es mejor. Por ejemplo, frente al precio de S/ 20,79 por gasohol 95 en el grifo Primax de Comas, este mismo combustible podía llegar a cotizarse en más de S/ 22 en ciudades como Chiclayo. Todos los derivados de crudo han subido en un promedio de tres o cuatro soles en esa ciudad.

Edwin Pinedo, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú (Agesp), explica que el alza generalizada, derivada de un tema netamente coyuntural, se respalda en las competencias del libre mercado que otorga la ley. Por tanto, el alza en los tableros de cada grifo no depende, necesariamente, de que sus reservas se agoten.

“Los inventarios que cada grifo tiene se manejan a discreción. Estamos en una economía de libre mercado y cada uno traslada el precio al consumidor final como mejor considera. El conductor debe utilizar herramientas como Facilito de Osinergmin para evaluar las mejores opciones”, recuerda.

Jorge Manco Zaconetti, investigador de la UNMSM, sostiene por su parte que la reciente aprobación de un predictamen que modifica el PL 679, para la masificación del GN, perpetúa el modelo, pues establece que solo se podrá crear una Agencia de Inventarios de Combustibles (AIC) para Petroperú, que en el caso del GLP, por ejemplo, no ocupa ni el 1% nacional. Nadie podrá supervisar el mercado.

“Se crea una agencia de almacenamiento de hidrocarburos solo para el ámbito estatal, con lo cual se renuncia a coordinar el almacenamiento privado, algo que no ocurre ni en EE.UU., donde el Estado define las políticas de interés público sin violar el derecho de propiedad. En el Perú no sabemos cuál es la capacidad real de almacenamiento de los privados, y por eso especulan”, refirió.

Infografía - La República

Cae producción local

No es el único tema que empaña la agenda energética. La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) advirtió que la producción nacional de petróleo entre el 1 y 8 de marzo bajó a 25.000 barriles diarios: una caída de 39% frente a febrero.

Esto agrava la situación del país de cara a los combustibles, pues aquello que se deja de producir en Perú se importa pagando por esta operación el precio internacional. A febrero, la demanda nacional era de alrededor 250.000 barriles por día (bpd) frente a una producción local cercana a los 50.000 bpd.

Especulan con el diésel

Petroperú advirtió que el diésel B5 S50 UV y el GLP-E (balón de cocina) no están en el grupo de derivados cuyo precio se elevó por la guerra, pues están dentro del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC). Por tanto, ambos mantienen precios de S/ 11,54 galón y S/ 3,18 kilo, respectivamente, y toda alza que figure esta semana responde a un tema puramente especulativo. Cabe precisar que, si bien los grifos no llenan balones de cocina, algunos sí los venden listos en anaqueles.

Libertinaje en el mercado

Aurelio Ochoa A. Expresidente Perupetro

Si uno compara con el 2008, cuando el barril estuvo más de US$ 140, el galón de combustible en Perú estaba entre S/ 10 y S/ 11. No puede ser que en este lapso que ha transcurrido se haya casi duplicado el precio , con valores que bordean los S/ 20. Esto implica que los precios se han ido acumulando en el tiempo, algo que no ocurre en Colombia, por ejemplo, donde sí ocurre un hecho: interviene Ecopetrol.