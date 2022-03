BCRP: balanza comercial presentó superávit de US$ 1.030 millones en enero del 2022

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó este 11 de marzo que la balanza comercial registró en enero del 2022 un superávit mensual de US$ 1.030 millones y, acumulado 12 meses, uno de US$ 14,7 mil millones.

Así, las exportaciones sumaron US$ 5.269 millones en enero, superiores en 16,2% (US$ 734 millones) a las de enero de 2021 como reflejo de los altos precios de los metales y la recuperación de la actividad. Las exportaciones de cobre, zinc, molibdeno y hierro reportadas por Sunat se han complementado con reportes del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para aquellas empresas que, habiendo realizado embarques, aún no los han regularizado en la SUNAT.

De otro lado, las importaciones ascendieron a US$ 4.239 millones, mayores en 25,9% (US$ 872 millones) a lo reportado en enero de 2021, con incrementos generalizados debido mayormente a los precios más altos de importación y, en menor medida, a los mayores volúmenes importados (materiales de construcción y bienes de consumo no duradero excluyendo alimentos).

Los términos de intercambio disminuyeron 4,4% en enero respecto al mismo mes de 2021 por los mayores precios de importación (17,4%), principalmente por insumos. Los precios de exportación se incrementaron 12,2% por cobre, zinc, hidrocarburos, café y harina de pescado, principalmente.