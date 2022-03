Precios de combustibles suben hasta S/ 1,76 por galón

Los precios mayoristas de los principales combustibles de Petroperú y Repsol subieron en hasta 13%. Este alza obedece a la crisis global en el suministro de petróleo y sus productos derivados como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, según informó la petrolera estatal.

A detalle, el precio mayorista (sin considerar impuestos) del galón de gasohol de 97 subió S/ 1,49 al pasar de S/ 12,09 a S/ 13,58 ; el gasohol de 95 subió S/ 1,45 y llegó a S/ 13,58, mientras que el de 90 alcanzó los S/ 13,09 y el gasohol de 84 se incrementó en 13%, hasta los S/ 12,76.

Por su parte, el galón de diésel B5 S-50 creció en S/ 1,76 (13%) y alcanzó S/ 15,26, en tanto, el kilogramo del GLP granel subió a S/3,62.

Mientras que el diésel B5 S-50 UV y el GLP envasado se mantuvieron en S/11,54 y S/3,18, respectivamente. Estos no muestran variación debido a que están subsidiados por el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC).

Al respecto, Gustavo Navarro, exdirector general de Hidrocarburos, señaló que el alza reportado por las petroleras era una “acción absolutamente previsible” debido a que el último lunes el Osinergmin publicó los precios de referencia que ya evidenciaban el impacto de las cotizaciones internacionales en el ámbito local.

“Petroperú, Repsol y el resto de empresas importadoras están respondiendo a la escalada del precio en el mercado”, indicó.

En cuanto al tiempo que tardarán los precios mayoristas en trasladarse a los grifos, estimó que “usualmente es de dos días”; es decir, este fin de semana. Sin embargo, destacó que los valores finales no serán los mismos debido a que se agrega el costo del flete, el IGV y los gastos asociados a la operación de las estaciones de servicio.

Así, desde el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu), calculan que -incluyendo impuestos- el galón de gasohol de 97 valdrá S/ 18,64; el gasohol de 90 en S/ 18,05 y el de 84 en S/ 17,70. Respecto al diésel B5 S-50 UV y el GLP envasado, estos se mantendrán en S/ 15,38 y S/ 3,75, respectivamente.

¿Puede empeorar?

El expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa agrega más detalles tras el alza: la especulación internacional, que mueve abruptamente el valor del WTI (ver infografía) y el miedo al corte de suministro, considerando que Rusia -el tercer mayor productor del mundo- suple a gran parte de Europa; sumado a los bloqueos pautados a Moscú por Reino Unido y EEUU, y al pronto reajuste de tasas de interés en este último por la inflación que llegó a 7,9%, que se traduciría en un repunte del dólar. Por lo que se crea un círculo vicioso que compromete a toda la cadena de valor de las actividades productivas y de consumo, especialmente, en países que importan.

Así ha sido la evolución del precio del combustible en las últimas semanas. Infografía: La República

En esa línea, recordó que Perú importa 200.000 barriles de petróleo diarios, e incluso funcionando ya la refinería de Talara, el escenario en que nos perjudicamos por el alza constante seguirá pese a no comprarle ni un barril a Rusia. “Todo se da por no aprender la lección del 2008, cuando el WTI llegó a US$ 147. No se ha invertido en la transformación al gas natural para no supeditarnos a estos problemas geopolíticos externos”, anotó.

Temores del sector aeronáutico

El sector aeronáutico -compuesto por IATA, Aetai, APEA Y LAP- advirtió que con la paralización de operaciones en La Pampilla corren riesgo de un posible desabastecimiento, por lo cual, cuentan con stock provisional de combustible hasta el 17 de marzo.