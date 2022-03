Las Bambas: comunidad de Urinsaya no llegó a acuerdo con el Ejecutivo y continúa protesta

La comunidad campesina de Urinsaya (Espinar), los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y de MMG Las Bambas, no llegaron a un acuerdo en la reunión conjunta que mantuvieron ayer.

Según cita el periodista José Víctor Salcedo, representantes de la comunidad señalan que tanto la empresa como el Gobierno “no tienen voluntad de solucionar su demanda”, es decir, considerar a Urinsaya como área de influencia directa (AID) de Las Bambas.

“El Ejecutivo y Las Bambas presentaron sus propuestas, pero no fueron aceptadas. Así fracasó el diálogo y continúa la protesta. No hay un bloqueo clásico de vía con piedras y palos, sino los comuneros están a un costado del corredor para que no pase ningún vehículo de la empresa”, señala el periodista.

En el acta de la reunión, “El Poder Ejecutivo solicita a la comunidad de Urinsaya, que en un acto de buena fe, levante su medida de lucha por un plazo de 90 días” mientras el Ministerio de Energía y Minas revisa el marco normativo para considerarla como AID