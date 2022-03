Arequipa: Mi Financiera congela pago de intereses hasta diciembre

Mediante un comunicado, la Cooperativa de Ahorro y Crédito (Coopac) Mi Financiera, informó que se congelarán los intereses que deben pagar a los ahorristas que tienen depósitos a plazo fijo y móviles al menos hasta el 31 de diciembre de este año. Además, anuncian que aceptarán las devoluciones de dichos depósitos desde agosto, pero a la vez “concientizarán” a los socios sobre la necesidad de rentabilizar la Coopac. Para el Contador Público y especialista en cooperativas, Fredy Copari Huanca, la propuesta es contradictoria y sospechosa, puesto que los intereses seguirán sumándose y tendrán que pagarlos en algún momento. “Es peligroso porque podrían generarse pérdidas anuales, perjudicando aún más su opción de salir de la disolución que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) busca desde el 2018″, sostiene.

De acuerdo al documento, los directivos de Mi Financiera se reunieron con 13 representantes de los 100 delegados elegidos por los 48 mil socios a nivel nacional, el pasado 8 de marzo. Estos acordaron contratar una auditoría externa que deberá entregar resultados a más tardar el 30 de agosto. Además, el Comité de Educación deberá fortalecer la capacitación a los socios con el fin de explicarles la importancia de rentabilizar la Coopac. Y también el Comité de Vigilancia deberá acreditar al menos a un representante de los socios en cada agencia que Mi Financiera tiene en el país. Por mientras aceptan el congelamiento de los intereses a los ahorristas, al menos hasta el 31 de diciembre del 2022. Pero ponen como condicionante la recuperación de los créditos entregados a otros socios.

Copari Huanca señala que la medida resulta contradictoria. “Mientras por un lado dicen que se congelarán los intereses, por otro aceptan que devolverán los depósitos a plazo fijo desde agosto. Lo cierto es que ante la crisis no será extraño que la mayoría pida la devolución de sus ahorros. Pero a la vez aceptan que los créditos no se están pagando. ¿Entonces, cómo pretenden devolver los ahorros?”, cuestiona el especialista. Agrega que la medida no funcionará y solo sirve como un respiro para congelar sus obligaciones.

Transformación es ilegal

El contador también advierte que la “transformación” a Cooperativa de Servicios Múltiples (Coopsermul), propuesta por los directivos de Mi Financiera y aprobada de manera dudosa la semana pasada, sería ilegal. “Primero, varios socios y delegados denunciaron irregularidades. No los dejaron hablar ni votar, excepto a los de Arequipa. Además, todo se maneja en secreto y no se publica para el conocimiento de los socios”.

También, para lograr que el cambio de Coopac a Coopsermul sea inscrito ante Registros Públicos se debe contar con la autorización de la SBS. Esto de acuerdo a los artículos 2 y 4 de la resolución 480-2019-SBS, que señala que cualquier cambio en los estatutos, reorganización o transformación debe ser aprobado antes por la SBS. v

Mi Financiera infringen naturaleza de Coopsermul

Otro aspecto importante es que al cambiar a Coopsermul, la entidad pasa a ser una cooperativa cerrada, que por concepción debe aceptar solo socios con determinadas cualidades ocupacionales, laborales o profesionales. “Por ejemplo, pueden ser solo policías o abogados”, explica Fredy Copari.

En el caso de la Coopsemul Mi Financiera Perú (como pasará a llamarse Mi Financiera), señalan que aceptaran a cualquiera persona natural con capacidad legal, asociaciones sin fines de lucro, micro y pequeñas empresas, otras cooperativas y hasta menores de edad. “Están infringiendo la naturaleza cerrada que obligatoriamente debería tener”, añade el especialista. Además, mientras la SBS continúe con el proceso de disolución, Mi Financiera no puede hacer nada.