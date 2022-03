Bolsa de Valores de Lima abre la jornada con ganancias y sube 0,64%

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inició la jornada, de este jueves 10 de marzo, con la mayoría de sus índices en terreno positivo, con 12 indicadores en verde, 2 sin variación y 2 en rojo.

Al inicio de las operaciones, el índice S&P/BVL Perú General, el más representativo de la bolsa limeña, avanzó en 0,64% hasta los 24,912.24 puntos.

En tanto, el índice S&P/BVL Perú Selectivo, que está conformado por las acciones más negociadas en el mercado local, subió en 1,10% y se colocaba en 655,42 unidades.

Los sectores que presentaron ganancias fueron minería con 1,81%, consumo con 0,28%, construcción con 0,18% e industrial con 0,13%. Mientras que el sector financiero fue el único con pérdidas con -1,39%, servicios y electricidad no presentaron variaciones.

La meta de inversión minera para 2022 es de US$ 5,300 millones. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), de este monto US$ 1.8 millones corresponderían a inversión en proyectos nuevos y US$ 3.5 millones serían de Inversión Base Estimada. Para el 2021, el Minem proyectó US$ 4,600 millones de inversiones mineras. Al cierre del año pasado, el valor total de las inversiones mineras fue de US$ 5,238 millones; resaltando los rubros de exploración, infraestructura y desarrollo, reporta Renta4.

Actualmente, el Perú cuenta con un portafolio de 43 proyectos que en conjunto demandarían una inversión de US$ 53,168 millones. En este grupo se ha considerado a Quellaveco (Moquegua); Ampliación de Toromocho (Junín); Ampliación de Santa María (La Libertad) y la Ampliación de Shouxin (Ica), según Renta4.