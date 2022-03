Inversión pública pierde ritmo, pero no coinciden en factores

El presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, señaló recientemente que la inversión pública viene contrayéndose desde los últimos cinco meses como producto de una mala gestión pública.

“La inversión pública, que estaba creciendo desde octubre del 2020, está cayendo los últimos cinco meses. Es decir, hay componentes, algunos que no tienen que ver con la incertidumbre, sino con el manejo, con la gestión pública misma”, anotó para un diario local.

¿Cómo viene la inversión pública?

Vale enfatizar que la inversión pública durante 2021 llegó a los S/ 39.103 millones, logrando un récord histórico, ya que se pasó en 21% al 2018 (S/ 32.275 millones), año previo a la COVID-19, con una mayor ejecución.

Comparado con 2020, la inversión pública obtuvo un crecimiento nominal de 38,02% frente a lo registrado en 2020 (S/ 28.330 millones), en un año marcado por la paralización de las actividades económicas con la llegada de la pandemia.

Incluso, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó que más de 889 gobiernos locales y 11 gobiernos regionales traspasaron el 75% de su ejecución presupuestal, la cual durante los últimos años “estuvo particularmente baja”.

A inicios de año, el consultor de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del MEF, David Grández, explicó que el éxito logrado se debe en gran parte al Acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G), ya que con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) se pudo ejecutar S/ 1.992 millones (79%), una cifra mayor que la de ministerios con similar presupuesto, pero que no cuentan con estas disposiciones.

Cuidado con el alarmismo

Al respecto, el economista Armando Mendoza señaló que las declaraciones de Velarde deben tomarse con pinzas, dado que su lectura no va por la senda adecuada.

“No hay que ser alarmistas. Si (Velarde) compara enero o febrero del 2022 con el del 2021, hay que tener cuidado con lo declare porque evidentemente en dichos meses del año pasado los niveles de gasto eran brutales por la pandemia. Pretender que eso se mantenga sería excesivo”, señaló para La República.

Según data del MEF, la inversión pública logró una ejecución mayor de los S/ 1.725 millones en febrero de este año, lo que significó un retroceso nominal de 19,64% frente al mismo mes del 2021. Este escenario se traduce en una caída por segundo mes consecutivo, considerando que en enero bajó 18,79% (ver infografía).

Mendoza aterriza el panorama y señala que este bajón no responde a una falta de transferencia de recursos, sino a la constante inestabilidad del espectro político en las entrañas del Gobierno central, como la constante tensión política y nombramientos cuestionados en ciertos ministerios.

“Siempre se menciona la confianza que deben sentir los agentes privados, pero nunca el impacto (de las crisis políticas) en los agentes del Estado. Si soy un funcionario y me cambian constantemente de ministro, ¿con qué confianza procedo a un proyecto? Tenemos un tema serio, no solamente viene de este gobierno, sino de antes. Hemos estado en un carrusel en el que se vio de todo: presidentes que renunciaron, vacancias y un supuesto fraude que paralizó la marcha al inicio de esta gestión”, aseguró.

Ojo al rol que está cumpliendo el BCRP

Enfoque de Kurt Burneo, investigador de Centrum PUCP

Con la política contractiva que desarrolla el BCRP, prácticamente da un palotazo hacia abajo al consumo y a la inversión encareciendo el crédito.

La lógica es financiera para hacer más competitivos los activos locales y evitar que la fuga de capitales sea muy intensa, pero su costo es que le quita viabilidad a la recuperación del consumo y la inversión.

El MEF reportó un crecimiento de 13% en 2021, pero lo que no dijo es que el incremento se ha venido desacelerando desde el último trimestre del 2021.

Lo primero que debe hacer el Gobierno para promover la inversión pública es ponerse de acuerdo con el BCRP. Además, mostrar una política económica clara y priorizar los sectores no primarios que son más interactivos en el empleo.

No hay una idea clara de cuál es la propuesta de política económica del Gobierno, no sabemos hacia dónde vamos. No sabemos cuáles son los sectores prioritarios para el Gobierno en términos de reactivación.