Presencia de mujeres en el sector minero sigue siendo casi el mismo que hace 10 años

En el inicio del 2022, el empleo directo del subsector minero peruano, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), sumó un total de 233.910 trabajadores, representado en un 14,7% de crecimiento respecto al personal reportado en idéntico mes del año previo, que fue de 203.852 trabajadores. Pero el Minem no menciona datos desagregados sobre la diversidad, según Revista Energiminas.

Es preciso mencionar que la cifra de empleo registrada en enero de 2022 superó en 2.9% al promedio anual del 2021 (227.407 trabajadores). En síntesis, el empleo minero reflejó niveles superiores a los alcanzados en los primeros meses del año pasado.

Lo que se sabe en la industria es que, de cada cien empleos en minería formal en el Perú, seis son ocupados por mujeres. La cifra es alarmante si se la compara con países como Australia y Canadá o Chile, países en los que alrededor del 20% de la fuerza laboral minera es femenina.

Las comparaciones no son siempre bien recibidas, pero, en muchas ocasiones, son necesarias y hasta inevitables. Mientras que en Chile, el empleo de mujeres en minería ha pasado de un 11,4% el año 2018 a un 26,8% el año 2021, en nuestro país sigue siendo la misma que hace una década. La presencia femenina en el sector minero en el Perú es de 6%, cifra que no ha variado desde hace diez años, advirtió Graciela Arrieta, presidenta de Women in Mining.

Uno de los problemas es que las mujeres en el Perú estudian menos carreras ligadas al sector , afirma Arrieta. “En Latinoamérica, y particularmente en el Perú, solo el 30% de mujeres elige carreras superiores vinculadas a la ciencia y tecnología, en comparación con el 70% de los varones. Este no es problema de la minería, lo es de todo un país”, aclaró.

Pero el problema no ha sido tampoco guardado bajo la alfombra por la industria minera peruana. Es más, primero lo admiten y, segundo, han comenzado a plantear mecanismos y programas para aumentar la presencia de mujeres en sus operaciones y, lo que es más importante, en puestos clave.