Héctor Iliarte: “Estoy seguro que vamos a concretar la venta” de los activos de Doe Run

Ayer, la junta de acreedores ratificó a Consultores A-1 como liquidador de Doe Run Perú. Las partes también suscribieron un convenio de liquidación. La República conversó con Héctor Iliarte Tejada, gerente general de Consultores A-1, quien está convencido de poder concretar, en el plazo establecido, la venta de los activos de la compañía minera.

Se habló de un posible cambio de liquidador y las comunidades incluso tomaron la mina como protesta, ¿qué pasó?

Las comunidades estaban en desacuerdo con ese cambio. Eso no iba a ser posible. Gracias a que legalmente nosotros ya habíamos sido nombrados por bolsa de Indecopi. El hecho de cambiar liquidador hubiera conllevado a que me quiten como liquidador para nombrar otro, pero eso no era tema de agenda en la reunión. De haber sucedido habría sido una inconsistencia y por ende se hubiera caído la designación.

En la mañana se realizó la junta de acreedores, ¿qué acordaron?

Lo que se acordó fue la ratificación de Consultores A-1 como liquidador de Doe Run y se llegó a un acuerdo en el convenio de liquidación. También se dio parte de las condiciones en las que hemos tomado el caso y todos los problemas que hemos tenido con Sierra Alta (anterior liquidador).

¿En qué consiste el convenio de liquidación?

El convenio reúne las necesidades y requerimientos de los acreedores de Doe Run. Nuestra función como liquidadores es cumplir lo que ellos acuerden. En este caso lo que se ha acordado es la venta de la unidad minera Cobriza y del complejo metalúrgico La Oroya. Todo esto respetando las normas y procedimientos establecidos en la ley concursal.

¿Cuál es el plazo de venta que se ha establecido para la venta?

El plazo establecido para cerrar este caso es de seis meses como máximo. Nosotros ya venimos trabajando desde el 25 de enero, cuando hemos sido designados como liquidadores. Estoy seguro que vamos a concretar la venta en ese plazo.

¿Qué pasaría si en ese periodo no llegan a concretar la venta?

Se estaría incumpliendo lo que está establecido en el convenio y podría estar sujeto a que se retire como liquidador por no haber cumplido con las metas establecidas, las que nosotros mismo hemos propuesto como fecha límite en plan que tenemos elaborado hace más de un mes.

En los últimos años han pasado diversos liquidadores sin concretar la operación ¿qué los diferentes a ustedes?

Lo que nos hace diferentes es que nosotros ya tenemos propuestas firmes, que son vinculantes con las necesidades de los acreedores y que están estipulados en este convenio.

¿Quiénes son esas propuestas?

Tenemos varias propuestas que nos han hecho llegar. Las quiero mantener en reserva porque quiero tener las propuestas firmes. Quiero juntarme con ellos y plantear firmemente lo que están proponiendo en sus cartas, sobre todo la vinculación, porque yo deseo que quien compre la mina tenga una vinculación con el convenio de liquidación, donde se estipula varios puntos a favor de los acreedores.

¿Qué tipo de empresas son?

En su mayoría son empresas internacionales. Con la que hemos tenido mayor acercamiento es inglesa.

¿A cuánto asciende el monto por la venta de los activos de Doe Run?

Tenemos el precio de venta de la unidad minera Cobriza que es US$ 19 millones 600.000. En el complejo metalúrgico (La Oroya) lo que tenemos que hacer nosotros es efectuar una tasación. La tenemos bastante avanzada. Estamos en las instalaciones del complejo realizando ese trabajo. La tendremos lista en los próximos días para poder presentarla a los acreedores para su aprobación.