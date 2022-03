Matías Sternberg: “Estamos preparados para dar otros créditos, no solo para mypes”

El Banco de la Nación aclaró que con el decreto legislativo 1526 aún no se le autoriza dar créditos a mypes, debido a que en el otorgamiento de facultades el Congreso no aprobó ese aspecto, sino que solo dio luz verde al fortalecimiento de la entidad. No obstante, este DL abre paso a que el banco esté en capacidad de otorgar estos préstamos, siempre que el MEF se lo pida, explicó Matías Sternberg, gerente general de la entidad.

¿Cuál es el objetivo del DL 1526 para el fortalecimiento y capitalización del BN?

La capitalización del banco obedece a un deseo de modernización. El BN ha crecido de una manera muy importante, en el último año ha duplicado la colocación de créditos a empleados públicos. Son S/ 200 millones a más de S/ 500 millones de colocación mensual. Estamos desarrollando el crédito de descuento de planilla, también el vehicular, y ahora cerrando convenio con el Fondo Mivivienda para dar créditos para Techo Propio. Acompañado de eso, lanzamos Cuenta DNI hace unos meses, con ya 2 millones de peruanos y con una meta al final del año de 12 millones. Estamos tratando de autorizar procesos, reducir colas en agencias, instalar 350 cajeros nuevos y abrir 25 agencias este año. Toda esta inversión obviamente afecta el balance del banco. Es así que obedeciendo a las mayores necesidades de crecimiento, nosotros le pedimos al MEF que nos permita capitalizar parte de las utilidades para que el ratio de capital global no se vea afectado en que estemos dentro de los límites que establece la SBS.

¿Este fortalecimiento abre paso a que, a futuro, el Banco de la Nación tenga la capacidad de entregar créditos a mypes?

El BN sigue las instrucciones del MEF. Si a nosotros nos piden hacer mypes, tenemos que estar preparados para desarrollar ese negocio en el menor tiempo posible. El Banco de la Nación puede desarrollar el negocio de mype, pero no es decisión del banco hacerlo, sino del Estado: el Ejecutivo o Congreso.

En caso de que el MEF solicite al Banco de la Nación que dé estos créditos, ¿se tendrían que hacer más cambios regulatorios o ya están en la capacidad de hacerlo?

Si el Ejecutivo lo propone, y finalmente el Congreso o el MEF nos dan la indicación, vamos a desarrollarlo. Nos tomaría entre 15 y 18 meses para dar el primer crédito, pero es solo desarrollar capacidades o tecnología crediticia. Estamos preparados para dar otros créditos, no solo para mypes. Si mañana me dicen factoring, o que el banco ya no dé créditos solo a empleados públicos que cobran a través del BN, sino a los estatales que cobren en otros bancos, o si me piden darles a los trabajadores independientes... Para cualquier encargo, el banco tiene que estar preparado.

Esta capitalización ayuda a cumplir este tipo de encargos.

Sin duda, porque cuanto más colocas, más capital necesitas, y cuanto más grande el banco, más respaldo patrimonial requiere... Si en algún momento se nos da el encargo (de dar créditos), vamos a tener que hacerlo de la mejor manera posible.

En síntesis, ¿el decreto 1526 empuja a que más adelante se pueda dar otro tipo de créditos como a mypes?

Para cualquier desarrollo que el Estado designe, el hecho de tener esta ley de fortalecimiento, tomar decisiones ágiles, fortalecernos y capitalizarnos como banco es favorable.

Informó que la meta es llegar a 12 millones de usuarios de Cuenta DNI. ¿Cuál es el plan?

Tenemos dos caminos. La principal herramienta de expansión va a ser un futuro bono del Estado, si es que se llegara a dar. Y en un mes y medio vamos a entrar en un bloque de enrolamiento paulatino probando con 2 millones de usuarios y luego con 4 millones hasta llegar a la meta, empezando por beneficiarios de programas sociales. ❖