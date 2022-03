Derechos económicos en América Latina: solo un tercio de las remesas las realizan mujeres

El 33% de las remesas en la región las realizan mujeres que en su mayoría tienen menos de 40 años; esta cifra concuerda con los datos del Banco Mundial, que dan cuenta sobre la falta de acceso de las mujeres a todos los derechos económicos , según estadísticas de XCOOP.

Si bien las remesas mostraron un sorpresivo aumento en 2021, con un crecimiento del 7,3% para alcanzar los US$ 589.000 millones a nivel mundial — América latina fue la región que registró el mayor aumento con 21,6%— y con la cifra récord de US$ 126.000 millones, según cifras del Banco Mundial, ello no reflejó un cambio cualitativo en lo que se refiere al género.

La variable de edad también tiene incidencia, ya que el 60% de las mujeres que envían remesas tienen entre 23 y 39 años , mientras que en el caso de los hombres más de la mitad supera los 50 años. De ello puede inferirse que las generaciones más jóvenes de mujeres tienen otra impronta en cuanto a la inclusión financiera y la percepción de sus derechos.

“Creemos que la facilidad que aportan los envíos digitales de dinero a otros países será clave para una mayor inclusión financiera de las mujeres en nuestra región.”, concluyó la COO de XCOOP, Ana Chaher.