Fernando Cuadros: “Los trabajadores tercerizados ganan menos que los de la principal”

Hace algunos días, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) oficializó las modificaciones al reglamento de la ley de tercerización. Para el exviceministro de Empleo Fernando Cuadros, es un buen paso, ya que esta modalidad ha sido usada de forma fraudulenta por las empresas.

¿Cómo considera los cambios al reglamento de la ley de tercerización?

Están haciendo esa precisión por dos razones: por un lado, un continuo uso inadecuado por parte de algunas empresas de esta figura de tercerización laboral y, por el otro, una debilidad actual de la fiscalización laboral, que impide una buena inspección del buen uso de esta modalidad. Ahí hay dos problemas que se busca solucionar vía esta precisión en el reglamento.

Pero ¿va en la línea correcta?

Podría ser una solución temporal, pero lo óptimo sería que en el mediano plazo se busque elaborar una propuesta de ley que se presente al Congreso donde todos estos cambios sean recogidos en una nueva ley de tercerización laboral, y se pongan requisitos más exigentes a nivel de la propia ley para evitar este uso fraudulento de la tercerización laboral.

Los gremios empresariales señalan que habría un impacto en el empleo. ¿Comparte esa postura?

Son empleos que están ahí porque son necesarios, no creo que se pierda. Lo que va a pasar es que en lugar de estar contratados por terceros van a tener que estar contratados bajo la empresa principal, como dice la norma del Ministerio de Trabajo. En tanto sean actividades necesarias y permanentes, no creo que se pierda empleo, porque la propia ley de tercerización dice que los trabajadores de empresas terceras que sean destacados en la principal deberán acceder a los mismos beneficios laborales. No tendría que haber una diferencia que haga complicado para las empresas asumir esta contratación.

¿Hay desigualdad salarial con la tercerización?

Los trabajadores de empresas terceras ganan menos en promedio que la empresa principal. Lo que pasa ahí es que se contrata a trabajadores de una empresa tercera para realizar labores similares o iguales a las que llevan a cabo los trabajadores de la empresa principal, pero el de la empresa tercera termina ganando menos que el de la principal a pesar de hacer lo mismo. Si el trabajador fuera parte de la empresa principal y hace una labor igual o similar a la de su par va a recibir el mismo nivel remunerativo.

¿Las empresas ahorraban costos a través de la tercerización?

Sí, podría darse esa situación en algunos casos, que es una manera de reducir costos laborales propiamente. La tercerización en sí misma no es mala, porque puede contribuir a hacerlo productivo a empresas de menor tamaño, pero el problema se da cuando esta se usa de manera inapropiada o se convierte en un mecanismo que es usado para reducir costos laborales, restringir derechos como la sindicalización, la negociación colectiva y la posibilidad de que los trabajadores mejoren sus remuneraciones. Incluso podría darse el caso de que esas empresas terceras estén registradas como micro o pequeñas empresas y, por ende, les paguen menos derechos laborales a sus trabajadores. ❖