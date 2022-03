Comunidades de San Pedro de Coris tomarán mina Cobriza si se cambia liquidador de Doe Run

Las comunidades campesinas del distrito de San Pedro de Coris en la región Huancavelica acordaron tomar desde mañana la unidad minera Cobriza si es que en la junta de acreedores, programada para este lunes 7 de marzo, se acuerda cambiar al actual liquidador de Doe Run Perú.

“Respaldamos la decisión de Indecopi en su nombramiento al liquidador de bolsa a la empresa Consultores A1, no se permitirá el cambio por un liquidador nombrado en la Junta de acreedores, creemos que esa etapa ya culminó”, enfatizan las comunidades en un pronunciamiento.

Efraín Arredondo Acuña, presidente de la Comunidad Campesina de Expansión, indicó a La República que la demanda de la población es “que se quede el liquidador o que se cierre la mina”.

“Pedimos que se mantenga el liquidador. Pretenden poner un acreedor que ellos (la junta de acreedores) han escogido para seguir alargando el tiempo”, agregó.

Pronunciamiento comunidades de San Pedro de Coris

El actual liquidador de los activos de Doe Run Perú es Consultores A1, la empresa fue designada por la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi. Sin embargo, según Yanet Meza, alcaldesa de San Pedro de Coris, la junta de acreedores busca cambiarla para prolongar el proceso de venta de la mina y “tumbarse el proceso que hasta el momento ya se ha venido avanzando”.

“No nos dan las garantías de que el liquidador que ellos (la junta de acreedores) pretenden poner sea transparente en el proceso de venta. Tenemos entendido que en todo este tiempo nunca han querido vender cobriza”, comentó.

En ese sentido, mencionó que ”siempre ha habido entrampamientos de todos los liquidadores de turno, la presidencia, la junta de acreedores, Doe Run Cayman y los acreedores laborales”.

La funcionaria también denunció que la junta de acreedores y el comité técnico no brinda las facilidades necesarias para que los interesados en comprar Cobriza accedan a la información del yacimiento.

“Hemos ido a conversar con algunos interesados, los cuales nos han hecho la denuncia de que la junta ni el comité no les da las facilidades de acceso a la información, tanto al back up documentario como al back up de reservas mineras que tiene el proyecto minero”, reveló Meza.

Cabe precisar que los acreedores relevantes que tendrán la decisión final el próximo lunes son la empresa Doe Run Cayman y el Ministerio de Energía y Minas, quienes poseen más del 66,66% del voto calificado.