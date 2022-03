Alonso Segura: “Esta medida no resolverá los abusos que hay en la tercerización”

En opinión del exministro de Economía Alonso Segura, la norma publicada no solucionará el problema que existe en la tercerización, y por el contrario afectará a la generación del empleo, pues habrá inestabilidad jurídica en materia laboral. Además, señala que aumentaría la informalidad.

¿Cómo califica la medida del Ministerio de Trabajo sobre la tercerización?

Hay varios problemas, refleja que no hay realmente procesos ordenados al interior del Ejecutivo. Un ministerio no puede dispararse con una norma así sin consultarla al Ejecutivo, y eso es muy grave. Un gobierno es disfuncional si va a operar de esa manera y creo que lo estamos viendo de esa manera. Sobre el contenido, es una norma con una opinión equivocada, el tema de la tercerización es cómo controlar los abusos, y esta norma te define de manera vaga estas actividades nucleares, pero potencialmente a la interpretación cualquier cosa que tengas que hacer en un negocio es nuclear. Lo grave es que después el Ministerio de Trabajo va a determinar si cumpliste o no. Y si determina que incumpliste tienes que incorporar a los trabajadores en planilla. Evidentemente, la inestabilidad jurídica en materia laboral que esto genera es enorme.

Los gremios empresariales hablan de más de 100.000 empleos involucrados. ¿Qué pasaría con ellos?

Habrá un poco de todo, hay algunas empresas que tienen la espalda financiera. Algunos los pasarán de repente a planilla y dejarán de ser tercerizados y esos son los beneficiados. Pero, en la gran mayoría, lo que va a ocurrir es que a algunas empresas no les va a quedar de otra que jugársela y esperar a después que lo sancionen y, en otros casos, que serán más que los primeros, dirán que no quieren el service y verán la forma de contratar de manera informal o para reducir el número de trabajadores para hacer esa tarea va a afectar la generación de empleo. Si se generan desincentivos, las empresas se van a otro lado o le sacan la vuelta a la norma de una u otra manera que es informalidad.

¿Considera que se ha desnaturalizado la tercerización?

Yo no diría esta modalidad. Abuso va a haber, hay en quinta categoría, en tercerización, en cuarta, pero los abusos más grandes son en la informalidad. Entonces lo que se tiene que hacer es que si ves que están cometiendo ese abuso, diseñas un mecanismo para lidiar mejor con esos abusos. Esto no resuelve el supuesto problema de abuso que sabemos que existe, pero la pregunta es si es un problema generalizado.

¿No resuelve el abuso que hay en la tercerización?

No, en lo absoluto, no lo resuelve. Acá estás tratando de restringir el concepto de tercerización a algo que no es estándar internacional. Está tratando de restringir aparentemente muchas cosas que en todos lados son tercerizables. Es una norma para destruir empleo, no para protegerlo.

¿Qué debería hacerse para atacar los problemas que hay con la tercerización?

Lo que se tiene que hacer primero es identificar el supuesto problema sujeto al estándar internacional. Así como cuáles son las condiciones laborales que tiene que haber en el trabajo tercerizado y asegurar que se cumplan. ❖