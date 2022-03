Mi Financiera creó una cooperativa paralela para evitar control

Por: Roberth Orihuela

Olenka Guardamino Saravia está sorprendida y a la vez indignada. Su nombre aparece como socia fundadora de la Cooperativa de Servicios Múltiples (CSM) Mi Financiera Perú. Esta fue creada el 9 de julio del 2019 supuestamente por doce socios, que aportaron el capital inicial de S/ 1′400.000. Pero Olenka dice no conocer a sus supuestos “socios” y menos haber dado su nombre para que la incluyan como fundadora. “No conozco ni he trabajado nunca con Mi Financiera”, señala, luego de explicarle el motivo de la creación de Mi Financiera Perú.

En febrero del 2018, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) inició el proceso de Disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito (Coopac) Mi Financiera ante el Poder Judicial. Esto a solicitud de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (Fenacrep), porque estaban en riesgo los ahorros de los socios de la cooperativa.

En medio del juicio, a los directivos de la Coopac Mi Financiera no se les ocurrió mejor idea que crear otra cooperativa bajo una modalidad que les permita salir del control de la SBS. Esta información la confirmó Israel Chávez Luque, presidente del Consejo de Administración de Mi Financiera, ayer a un medio radial. Este señaló que estaban en proceso de “transformación” y que iban a pasarse a la modalidad de Cooperativas de Servicios Múltiples.

Cuestionamientos

Esta nueva persona jurídica sería Mi Financiera Perú. Pero esta sociedad causa mucha extrañeza. Y es que los socios que supuestamente la fundaron no tendrían los fondos para aportar y juntar todo S/ 1.4 millones. Así lo indica una fuente cercana a la Coopac Mi Financiera. “Además llama la atención que algunos de ellos fueron trabajadores del señor Hipólito Batallanos. Este y su familia están vinculados con la creación de Mi Financiera, Mi Financiera Perú y otras cooperativas. El fin es lucrar”, explica.

Mi Financiera Perú es por demás sospechosa. De acuerdo a la Escritura Pública Nº 4807 de la Notaría Concha Revilla, ubicada en el distrito de Cerro Colorado, los señores Oscar David Benavente Angulo —exdirectivo de Credicoop— y John Salomón Olivera Aguirre —extrabajador de Credicoop—, habrían sido los facultados por los “socios fundadores” para constituir la CSM Mi Financiera Perú. Para ello presentaron el acta de fundación firmada, supuestamente, por los 12 socios fundadores. Pero resulta que al menos una de ellos no reconoce haber participado.

Se trata de Olenka Guardamino. Esta mujer explicó a La República que efectivamente conoce a Hipólito Batallanos. Fue su secretaria entre el 2003 y 2011 en la Irrigación El Zondor, ubicada en Majes (Caylloma). Luego de eso perdió contacto con él. “El hecho de conocernos no le da el derecho de usar mi nombre. Tal vez pensó que nunca me iba a dar cuenta. El hecho ya implica dolo y estoy consultando con un abogado para ver qué medidas voy a tomar, porque no sé hasta qué punto podría afectarme”, explicó Guardamino. Y es que la familia Batallanos es investigada por Lavado de Activos y junto a ellos Mi Financiera Perú.

Otro extrabajador de Batallanos es José Ardiles Arévalo. Acudimos a su casa y allí su madre nos contó que el hombre falleció hace dos años. Señaló que fue trabajador de Credicoop durante muchos años, pero no sabe si su hijo participó o no en la fundación de Mi Financiera Perú.v