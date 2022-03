Lo que puede generar Majes Siguas II en Arequipa

Los números que ofrece Majes Siguas II suenan bien. El Gobierno Regional de Arequipa y la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) ratifican que la megaobra no solo beneficiará a la región mistiana, sino a toda la macrorregion sur. “Va a faltar mano de obra para la gran demanda que se va a generar”, augura el gerente ejecutivo de Autodema, entidad del GRA que tiene a su cargo el proyecto, Arturo Arroyo Ambía.

Se estima que generarán 106.000 puestos de trabajo directos, 80.000 indirectos, y 8.000 para profesionales jóvenes . Todo ellos se beneficiarían tanto en la ejecución constructiva como en la puesta en marcha.

Sin embargo, está pendiente la firma de la Adenda 13 que fue aprobada por el Consejo Regional de Arequipa el 25 de febrero. Está en análisis el pedido de reconsideración para volverla a debatir. Si es desestimado el pedido, el acuerdo regional será elevado para que el GRA inicie los trámites de la rúbrica que estiman 15 días.

Los trabajos estuvieron paralizados 4 años desde la formulación de la Adenda 13 que modifica el sistema de distribución de canales por tuberías cerradas que irrigarán las 38. 500 hectáreas. La promesa de la concesionaria, Cobra, es reanudar los trabajos en los próximos cuatro meses, si se firma la adenda. ”Lo que son inversiones, inmediatamente se van a generar desde la firma de la adenda y por los próximos 10 años”, informó Arroyo. Por ese lapso de tiempo, sostiene, se gastarán US$ 3,584 millones.

La gran cifra es una sumatoria de varias inversiones. Arroyo dijo que se gastará US$ 654 millones por la infraestructura hidráulica; US$ 430 millones por la compra de 30 500 hectáreas; US$ 1500 millones por el desarrollo agrícola y agroindustrial; y US$ 950 millones por la construcción de las dos hidroeléctricas. Se debe precisar que con la venta de parcelas se tiene que recuperar la inversión.

El funcionario sostiene que a las par de esos gastos, habrá ingresos anuales. Lanza como cifras la producción agroexportadora de US$ 1150 millones de dólares cada año y durante toda la vida útil del proyecto. Mientras que por el cobro de agua se estiman ingresos US$ 35 millones de dólares año y cobro de energía eléctrica US$ 159 millones. En total US$ 1340 millones cada año.

Pero todo esta tanda de millones estaría condicionado a que se culminen las obras que aún no se han retomado. Arroyo sostiene que serían 4 años la etapa constructiva hasta poner el marcha Majes II. Para ello es importante la venta de las tierras.

Explica que las exportaciones crecen 15% anualmente pese a la inestabilidad política. Solo en agroexportaciones sostuvo que el 2021 se generaron US$ 7.000 millones. Que el país es número uno en la venta internacional de arándanos.

Hacer bien las cosas

¿Todo es tan bueno con Majes II? El exviceministro de Agricultura, Huber Valdivia, dice que hay muchas “opiniones etéreas” sobre los beneficios de Majes II. Señala que no hay un estudio serio sobre los posible beneficios. “¿Por qué no se habla de cuánto trabajo va a generar la puesta a punto (reparación de infraestructura de Majes I que utilizará Majes II)”.

Valdivia señaló que hay mucho desorden. Puso de ejemplo que no se tiene claro dónde se desarrollará la nueva ciudad de Majes que cobijará a los trabajadores . “Si criticamos nos miran como los patitos feos, como un enemigo y no es así. Queremos que salga Majes, pero que hagan las cosas bien, porque el destino nos puede pasar factura. Hay un presión política comercial sobre este proyecto”, indicó.

Gobernadora cuestiona reconsideración

La gobernadora regional (e) Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, Indicó que el pedido de reconsideración que presentó el consejero regional Elmer Pinto no procedería. Sostuvo que solo tiene 4 firmas que no representan el tercio de votos que se necesita.

“Tenemos que ver el desarrollo de Arequipa, si no se firma la adenda vamos a tener muchos problemas y no sólo por Majes II sino con otras empresas con las que tenemos contratos por otras obras”, indicó.