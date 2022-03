Petróleo WTI tocó su pico más alto en casi 14 años

El barril del West Texas Intermediate (WTI), el petróleo de referencia para EE. UU. y países de la región como Perú, alcanzó el mediodía de ayer picos de hasta US$ 116,57, su máximo nivel en casi 14 años (setiembre del 2008). No obstante, al cierre se contrajo en -7,63% y cayó a los US$ 107,67.

Pero en lo que va del 2022, el valor del crudo de Texas se ha elevado en 41,52%, mientras que el acumulado en todo el 2021 fue de alrededor de 61%.

El repunte de los últimos días, impulsado por la invasión de Moscú a Ucrania y las posteriores sanciones económicas a Rusia, no se vería reflejado en el mercado local de forma inmediata, aseguró Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro.

El especialista en hidrocarburos señaló que las refinerías compran petróleo con una anticipación promedio de entre dos y tres meses, por lo que el traslado del precio internacional del combustible dependerá de la cantidad de crudo que estas tengan en stock.

“No debería todavía reflejarse, podría ser dentro de dos o tres semanas o inclusive dos meses dependiendo del volumen que hayan importado” apuntó. Sin embargo, enfatizó que el alza será inminente.

El sector más afectado por la subida del petróleo será el de transporte, que a su vez repercutirá en la cadena de valor de otros bienes y servicios como los alimentos, manifestó.

Masificar para atenuar

Para Ochoa, una de las medidas más importantes que debe tomar el Gobierno para atenuar el golpe de los precios internacionales del crudo es la masificación del gas natural (GN). “Se debería emprender lo más pronto una agresiva masificación y todo lo que invirtamos en esa masificación va a estar permanente justificado”, comentó.

Finalmente, apuntó que el Ejecutivo debería financiar el cambio de motores que usan diésel a GN “de tal manera que podamos atenuar y no tener los efectos desastrosos” del alza internacional.

Sustituto. El precio del barril del crudo se encamina a superar los US$ 100. En ese contexto, Perú tiene la fuente para sustituirlo por el gas natural. Foto: difusión

El dato

Récord. El trigo es otro de los commodities afectados por la guerra en Ucrania, ayer alcanzó US$ 423,38/t, el nivel más alto de la historia.