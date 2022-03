Deudas tributarias de grandes empresas suman S/ 25.000 millones

Las deudas que tienen las grandes empresas con el Estado peruano suman más de S/ 25.000 millones, informó el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Roberto Sánchez, en una radio local.

“Ayer, en la sesión del Consejo de Ministros, tuvimos una exposición muy importante para ver todos los deudores que tiene el país. Estamos hablando de principales contribuyente, y hemos visto que S/ 25.000 millones adeudan diferentes empresas al Perú, al fisco, ya sea porque pueden estar en demanda o impugnadas”, comentó.

Agregó que la empresa que más adeuda es Telefónica, con S/ 6.000 millones.

Sánchez también resaltó que ese monto puede servir para cerrar las brechas sociales en el país. “Estamos viendo cómo podemos atender y financiar la gran necesidad que tenemos para cerrar las brechas sociales en el país”, manifestó.

El ministro también hizo referencia al proyecto de ley propuesto por su sector para regularlas empresas que se dedican al rubro de juegos en línea. “En una economía social de mercado, bienvenida la iniciativa y la libertad de empresa. Me parece correcto, pero vemos luego que (este rubro), de miles de millones de soles, no tiene afectación tributaria. Entonces, nos sentimos afectados. Ningún juego electrónico deportivo está pagando impuestos en el Perú y eso no puede ser”, afirmó.

De prosperar la norma, generaría una recaudación de entre S/ 160 millones y S/ 200 millones, precisó Sánchez, y agregó que se destinaría el 40% de lo cobrado al erario, 40% a las actividades de desarrollo de comercio exterior y turismo, y un 20% a la actividad deportiva comunal.

Flexibilización de protocolos

El ministro Sánchez también destacó que las actividades comerciales, restaurantes, eventos deportivos, lugares turísticos y transporte (terrestre y aéreo), ahora tengan la capacidad de operar al 100% de sus aforos. “La liberación de aforos está involucrando más de US$ 300 millones como expectativa de recuperación, lo cual puede ser muy importante para la reactivación”, precisó.

Con respecto a futuras actividades, como la celebración de la Semana Santa en Ayacucho, señaló que esta será permitida, pero se tomarán medidas de control adecuadas, conforme a los protocolos sanitarios recomendados.

“La norma dice, puntualmente, que en temas como las procesiones y los carnavales, los cuales suelen ser muy concurridos por la población, se tiene una regulación de cuidado extremo, porque tampoco podemos bajar la guardia en materia sanitaria”, explicó Sánchez.