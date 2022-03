Bolsas mundiales vuelven al terreno negativo y el petróleo y el gas bajan

Las bolsas occidentales volvieron al terreno negativo este jueves, con los ojos puestos en Ucrania, mientras el petróleo y el gas bajaban ligeramente después de haber franqueado umbrales récord al arranque de la jornada en Europa.

Tras la recuperación del miércoles, las principales bolsas europeas cerraron a la baja. Londres terminó cayendo un -2,57%; Fráncfort, un -2,16% y París, un -1,84%. En esa línea, la Bolsa de Madrid también terminó en rojo (-3,72%), así como Milán (-2,35%).

En Wall Street, el Down Jones bajaba 0,18%; el índice S&P 500 un 0,37% y el Nasdaq cedía 1,14% hacia las 17H25 GMT. En Asia, la bolsa de Tokio subió 0,7% y la de Hong Kong 0,55%, pero la de Shanghái cerró a la baja de 0,09%.

“Las bolsas vuelven al rojo este jueves”, señaló a AFP Craig Erlam, analista en OANDA. “Cualquier repunte que vemos (...) parece que se debe más a la esperanza que a la realidad y, como estamos viendo hoy, no duran”, agregó.

La víspera, los mercados estadounidenses avanzaron tras aplaudir el discurso tranquilizante del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre las próximas alzas en las de tasas de interés.

Frente a los eventos “muy inciertos” en Ucrania, Powell destacó que la Fed mostrará “gran flexibilidad” dependiendo de las perspectivas cambiantes de la economía más grande del mundo.

Pero para los mercados “se espera que la volatilidad se mantenga alta en medio de los bombardeos y posibles nuevas sanciones contra Moscú”, recordó John Plassard, especialista de inversiones en Mirabaud.

Asimismo, las consecuencias de las sanciones occidentales en la economía rusa llevó a las agencias calificadores Fitch y Moody’s a rebajar drásticamente el jueves la nota de la deuda rusa.

En la jornada, los dos mayores grupos automovilísticos mundiales, Toyota y Volkswagen, anunciaron el jueves la suspensión de su producción en Rusia.

Alza de las materias primas

En tanto, los precios de las materias primas no pararon de subir el jueves, en especial el petróleo, un día después de la reunión de la OPEP que no varió su política de aumento modesto en la producción pese a las tensiones en el mercado.

Hacia las 17H20 GMT, el barril de Brent del mar del Norte, petróleo de referencia en Europa, para entrega en mayo se vendía a US$ 113,32, tras haber llegado a US$ 119,84. Desde 2012 no ha alcanzado nunca el umbral de los US$ 120.

Niveles desde el 2008 en WTI

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), cotizaba a US$ 110,68 hacia las 17H20 GMT, después de haber alcanzado US$ 116,57, su máximo nivel desde septiembre de 2008.

El gas natural en Europa alcanzó su valor récord a las 08H00 GMT de 198 euros por equivalente de megavatio hora en el TFF holandés, y se situó después en 113 euros el megavatio hora.

PUEDES VER: Sberbank anuncia su salida del mercado europeo por impacto de sanciones

Nivel histórico en el Níquel

En los metales, el zinc superó los 4.000 dólares por tonelada, el más alto desde 2007, mientras que el aluminio se mantuvo cerca de su nivel histórico y el níquel subió más de 5%.

Por su parte, el primer grupo europeo de transporte aéreo, Lufthansa, cayó un 8,18% y señaló, durante la presentación de sus resultados, que la guerra en Ucrania es una fuente de “gran incertidumbre” para el sector.

Monedas

En materia de divisas, el euro continuaba débil frente a la moneda estadounidense, a US$ 1,1046.

El bitcoin cedía terreno (-3,84%) tras el salto registrado los días anteriores, a US$ 42.380.

AFP