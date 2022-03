Bolsas recuperan terreno y materias primas se disparan por la guerra en Ucrania

Wall Street y las bolsas europeas se recuperaron este miércoles mientras que los precios del petróleo, del gas y del aluminio se dispararon por la guerra en Ucrania.

La bolsa de Nueva York subió alentada en particular por el tono considerado como moderado de un discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, y el anuncio de nuevos diálogos entre Rusia y Ucrania. El Dow Jones ganó así 1,79% al cierre, mientras el tecnológico Nasdaq subió 1,62% y el índice S&P 500 1,86%.

Powell indicó en una exposición ante el Congreso que propondrá un aumento de las tasas de referencia de un cuarto de punto porcentual en la próxima reunión del comité monetario del organismo a mediados de marzo.

No excluye de todas formas un alza más fuerte si fuera necesario en próximas reuniones. “Pienso que será apropiado aumentar nuestro rango meta (...) en la reunión de marzo en dos semanas. Y soy propenso a proponer un alza de tasas de 25 puntos de base”, declaró.

Pero si la inflación fuera más alta, “estaríamos dispuestos a actuar de forma más agresiva aumentando las tasas en más de 25 puntos de base en una reunión o reuniones” posteriores en el año, precisó.

Powell se refirió además al impacto del conflicto en Ucrania sobre la economía de Estados Unidos, que considera “muy incierto”.

“Hay una percepción de un avance entre Rusia y Ucrania”, comentó el analista Jack Ablin, de Cresset Capital, a pesar de que los combates continúan. El analista mencionó, para ilustrar esta impresión de los inversores, el descenso de valores del sector de la defensa y el armamento, como Lockheed Martin (-1,45%) o Raytheon (-1,94%), que habían subido en los últimos días.

En Europa, las principales plazas cerraron más temprano en verde. Madrid terminó sumando 1,82%; París, 1,59%, Londres, 1,49% y Fráncfort 0,69%. Milán también terminó la sesión en positivo (+0,70%). Las plazas europeas no lograron recuperar sus niveles de principios de semana ni mucho menos los de antes de que Rusia lanzara la invasión de Ucrania el pasado jueves.

En Asia, en cambio, la bolsa de Tokio cerró con pérdidas de 1,68% para su índice principal el Nikkei 225. Hong Kong cayó 1,84% y Shanghái 0,13%, todas castigadas por la caída del martes en Wall Street.

Materias primas al alza

Los precios de las materias primas siguieron en alza, en un contexto de incertidumbre por el abastecimiento mundial.

El barril de crudo Brent del mar del Norte para entrega en mayo tuvo un salto de 7,58% a US$ 112,93 en Londres, su máximo desde 2014. En tanto en Nueva York el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en abril trepó 6,95% a US$ 110,60, un pico no visto desde 2011.

El oro negro volvió a dispararse tras la decisión de los países exportadores de la Opep+ (OPEP y aliados), encabezados por Arabia Saudita y Rusia, de no aumentar su producción más de lo previsto, pese a la subida de precios, que está alimentando una inflación galopante en muchos países.

Los trece miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus diez socios, acordaron “ajustar al alza su nivel total de producción en 400.000 barriles diarios para el mes de abril de 2022″, anunció el cartel en un comunicado al final de una breve reunión sin sorpresas.

El conflicto en Europa del este llega en un momento de tensión en el mercado, ya que la recuperación global de la pandemia del covid aumentó la demanda.

Récord del níquel y el aluminio

El precio europeo de referencia para el gas natural, el TTF holandés, llegó a un récord de 194,715 euros por equivalente de megavatio hora (MWh), antes de establecerse en 168,77 euros.

El aluminio y el níquel, metales que dependen en gran medida de las exportaciones rusas, experimentaron fuertes alzas que los llevaron a niveles récord.

La tonelada de aluminio alcanzó los US$ 3.597 en el mercado de metales de Londres (LME), un máximo histórico, mientras que el níquel se acercó a su máximo en 11 años, vendiéndose a 26.505 dólares la tonelada.

En 2021, Rusia fue el tercer productor mundial de aluminio, detrás de China e India, según la Oficina Mundial de Estadísticas del Metal, y exporta gran parte de su producción a Turquía, Japón, China, Estados Unidos y la UE.

Monedas

El euro en tanto se mantuvo en equilibrio a 1,1125 por dólar. El rublo ruso ganó 5,94%, aunque perdió casi un tercio de su valor con relación al billete verde en un mes.

El bitcoin en tanto hizo una pausa luego de dos días de fuerte alza y se mantuvo estable (+0,04% a US$ 43.918).

AFP