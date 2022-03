Farid Matuk: “SBS tiene que estar más cerca de los ciudadanos”

Para el economista y consultor financiero internacional, Farid Matuk, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) debe reforzar su trabajo de regulación en el mercado financiero nacional, al punto que la ciudadanía sienta que tiene en quien confiar, sienta que el regulador está más cerca de los ciudadanos, y que ellos busquen su apoyo ante cualquier situación de abuso de posición de dominio de los bancos frente a los cientos de miles de clientes financieros del país.

En entrevista desde Trípoli (Libia), para el programa LR+ Economía de La República, el experto alertó que en el Perú nunca se ha visto ni escuchado que la SBS haya aplicado una “sanción sustantiva” a alguna entidad del sistema financiero, como sí ocurrió desde siempre en los mercados financieros más grandes como Estados Unidos o el Reino Unido.

“En este punto, tenemos que ver si la moralidad de los banqueros peruanos es más alta que la existente en Estados Unidos o el Reino Unido, o si la capacidad regulatoria del regulador peruano es inferior a la de esos países”, opinó Matuk, no sin antes sostener que en el Perú persiste una sensación de insatisfacción ciudadana acerca del rol de los bancos.

Si bien relievó el trabajo profesional, destacado y eficiente que realiza la SBS, en materia de combate al lavado de dinero a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el también ex jefe del INEI y actual consultor internacional del Banco Central de Libia indicó, sin embargo, que esta entidad necesita reforzar su trabajo en pos de lograr un balance, en el que no haya más posición de dominio de los bancos, y que los clientes no se sientan minúsculos frente a estos.

“Es innegable que en nuestro sistema bancario hay oligopolio, hay concentración, como ocurre también en otros sectores (el caso de la telefonía móvil, por ejemplo), por ello es importante que para que haya realmente competencia en beneficio de los clientes, el regulador debe limitar la capacidad de intervención en el mercado para impedir situaciones de abuso”, sostuvo.

Matuk indicó que el ciudadano merece sentir que el Estado, a través del regulador bancario, está haciendo lo mejor posible (dentro de una economía social de mercado) para protegerlo.

Agregó que hay un aspecto clave en el que el regulador debe afinar su trabajo y ubicar el problema de fondo: evaluar si el problema es de altas tasas de interés existentes, evaluar qué variables están definiendo la aplicación de las tasas de interés, los riesgos financieros de los clientes como tales, y la posición (de abuso) de los bancos. “Ahí se debe trabajar bien, y eso parece que falta”, apuntó.

A ello, añadió que al regulador también le toca de tarea explicar a la población cuánto es demasiado o cuánto es poco en lo referido a la fijación de las tasas de interés, aplicables para ahorros y préstamos. “Toca explicar cuáles son los límites de la razonabilidad, como se da en el caso de los impuestos”, destacó.

De otro lado, Farid Matuk advirtió que no es conveniente que sigan existiendo “dos ventanillas” de reclamos para que se quejen los clientes del sistema financiero: la SBS e Indecopi.

“El cliente no sabe a dónde acudir. O me quejo en una puerta, o me quejo en la otra. Tiene que haber una claridad para el ciudadano ante un problema que se le presente con su entidad financiera, y se vea obligado a presentar dos quejas, ante SBS y también ante Indecopi. Es hora que exista una sola puerta o una sola ventanilla, con menos tiempo de solución de reclamos y menos costos para los clientes”, expuso.

La entrevista al economista Farid Matuk se realizó en LR + Economía, el programa económico del diario La República, que se transmite de lunes a viernes a las 9.05 a.m. y que es conducido por el periodista de esta casa editora, Rumi Cevallos. Puede ver la entrevista completa pinchando AQUÍ.