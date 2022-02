Majes Siguas II: lo que se viene después de la firma de la Adenda 13

Con la aprobación de la Adenda 13 que reactivará Majes Siguas II, se vienen varias tareas a cargo del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), titular del proyecto agroindustrial.

Con el acuerdo regional en manos, la gobernadora Kimmberlee Gutiérrez, debe informar a la concesionaria Angostura Siguas para firmar la modificación del contrato de concesión. El consejero Harberth Zúñiga Herrera, explicó que aprobada una norma en el Consejo Regional, cualquier consejero, tiene hasta 3 días hábiles para impugnarla . “Si es que no sucede nada de esto, el jueves próximo, se daría por aprobado”, dijo. Lo siguiente es retomar la obra, suspendida hace cuatros años y esperar que también los españoles hagan su cierre financiero en seis meses.

El gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Arturo Arroyo Ambia, dijo que el concesionario tiene dos meses para reiniciar los trabajos. Hay que poner a punto la tuneladora para perforar el túnel trasandino.

Angostura Siguas también tiene dos meses para presentar el expediente de distribución del agua en las pampas de Siguas y que incluye el cambio tecnológico aprobado con la adenda. Debe tramitar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y los permisos ambientales respectivos. En tanto, el GRA entregarle el control del proyecto con los terrenos saneados para la ejecución de las obras mayores: la represa Angostura de mil millones de metros cúbicos y el túnel para trasvasar las aguas de la cuenca del Atlántico al desierto de Siguas.

Al respecto, Arroyo Ambia indicó que en este tiempo estuvieron avanzando en mesas de trabajo con los comuneros y falta poco para cumplir esto. En caso no sean fructíferas las conversaciones se procederá a la expropiación, pagando a los dueños lo que indica la ley.

El componente energético

Majes Siguas II tiene dos componentes: el agrícola con el riego de 38.500 hectáreas en la pampa de Siguas para la agroexportación y el energético que prevé la construcción por ahora de una hidroeléctrica. Esta funcionará con los 34 metros cúbicos de agua que se trasvasarán de las represas Condoroma y Angostura.

Jimmy Masciotti es funcionario de Ingland Energy, empresa de capitales chinos. Este confirmó la construcción de la hidroeléctrica de Lluclla. De este proyecto ya tienen la tramitología principal aprobada, solo faltan algunos detalles y negociaciones en marcha con los contratistas que se harán cargo de la parte hidromecánica y electromecánica.

Dijo que los contratos ya están casi finiquitados, su cierre dependía de la aprobación de la Adenda 13 para reactivar Majes II. Este cambio en el contrato de concesión fue aprobado en el Consejo Regional de Arequipa. Era requisito indispensable que exigió Angostura Siguas para continuar con la concesión.

Lluclla se ubica en la zona intermedia del proyecto. La hidroeléctrica funcionará gracias a una caída espectacular de 1000 metros. Con esa cantidad de agua y en 500 metros de altura -dijo el funcionario- solo hubiésemos generado la mitad de energía. “Pero tenemos esa condición geográfica favorable y turbinas que permitirán la generación de 300 megavatios de energía”, añadió.

La construcción de la hidroeléctrica generará hasta mil puestos de trabajo. Pagarán al GRA un estimado de $ 8.5 millones anuales por el uso del agua y aproximadamente $ 11,5 millones de Impuesto a la Renta, de donde saldrá el canon energético. Masciotti también dio cuenta que según su estudio de impacto ambiental tienen varias comunidades en el área de influencia, con ellos iniciarán un proceso de relacionamiento social que no se pudo iniciar por la pandemia e incertidumbre de la pandemia.

Infraestructura de riego a punto

La infraestructura de riego mayor que utiliza la irrigación Majes también será utilizada por Majes II. Debe ponerse a punto, su situación es calamitosa, así lo refiere el especialista en Recursos Hídricos, Iván Díaz Robles. Este trabaja para culminar la segunda semana de marzo los Términos de Referencia de la licitación para contratar a la empresa que evaluará la infraestructura de riego y entregará el expediente técnico del proyecto.