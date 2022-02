Majes Siguas II obtiene la adenda 13 en Arequipa

Por Roberth Orihuela Q.

Fue una reunión de casi cinco horas, plagada de exabruptos y cambios de opinión a última hora. Las predicciones de días antes no funcionaron. A último minuto, la suerte de Majes II estuvo en manos del presidente del pleno regional, José Luis Hancco, quien dio la sorpresa.

La adenda 13 plantea el cambio tecnológico en el sistema de riego de las 38.500 hectáreas que se prevé habilitar en las pampas de Siguas. Al inicio, la distribución del agua estaba pensada por canales abiertos, pero el concesionario alegó que se debía realizar el cambio a tuberías cerradas y presurizadas para reducir las pérdidas por evaporación y filtración.

Todo este cambio tendrá un costo de US$ 104 millones, que eleva la inversión en el proyecto a US$ 655 millones. La segunda etapa está concebida para desarrollar agricultura de agroexportación y generación de electricidad. Se prevé que genere más de 186.000 empleos, entre directos e indirectos, y US$ 1.570 millones anuales, además de aportar al 0,7% del PBI.

La aprobación de esta adenda tuvo dos posiciones. Por un lado, estuvo el presidente de la Comisión de Agricultura y Riego, Elmer Pinto, para quien el trato con el concesionario supone una “subordinación” a las amenazas de arbitraje de la empresa. Aseguró que el proyecto terminaría costando US$ 128 millones más con impuestos.

Pinto dijo que, como señaló la Contraloría, dos de las tres nuevas circunstancias para plantear el cambio tecnológico no eran válidas: las pérdidas de agua por evaporación y filtraciones y el menor caudal entregado por el río Apurímac hacia la represa de Angostura. Ambas ya se conocían antes de la firma del contrato, que fue en el 2010. Sin embargo, la norma indica que basta un argumento para dar por válida la adenda.

Así lo argumentó el consejero Harberth Zúñiga, quien presentó el dictamen en minoría a favor de la adenda, al considerar que “no se podía seguir esperando un proyecto tan importante” para Arequipa y el país, por lo que pidió abordar el debate en torno al tamaño social de las parcelas mientras se termina la construcción. “Lamentablemente, la adenda es el único camino para reactivar Majes. Si no, nos arriesgamos a dos arbitrajes por parte de Cobra e Ingland Energy, que ganó la concesión para construir dos hidroeléctricas”, espetó.

PUEDES VER: Exministro de Agricultura: Majes II no era para agricultura pequeña sino empresarial

Después de la intervención de los consejeros, se dio pase a la votación. Cinco votaron en contra y cinco a favor. El voto dirimente quedó en manos de Hancco, quien había manifestado su posición en contra, por lo que todo hacía suponer que ratificaría su voto. Entonces, pidió un cuarto intermedio y convocó a todos los consejeros a su despacho. Allí estuvieron apenas cinco minutos y salieron. Hancco señaló que tomó la decisión de apoyar la moción de Zúñiga y votó a favor de la adenda.

Los motivos del cambio no quiso explicarlos. Pero La República obtuvo fotografías de una conversación por WhatsApp que tuvo Zúñiga con la gobernadora mientras se realizaba la sesión. Allí el consejero le pide que asegure el voto de Hancco, porque este le había manifestado muy temprano que votaría en contra. “Todo hace comprender que la gobernadora intercedió porque no hay otra forma de explicar su cambio de parecer. En todo caso, fue en beneficio de Arequipa”, indicó el consejero Zúñiga al ser consultado.

Claves

Riego. Antes de terminar la sesión, el Consejo Regional eligió a los miembros de la Comisión Especial de Seguimiento de Majes Siguas II.

PUEDES VER: Majes Siguas II: rectores de universidades piden a consejeros ser responsables y aprobar adenda 13

Sello. El GORE Arequipa deberá ahora firmar el cambio en el contrato de concesión con Angostura Siguas, de Cobra.