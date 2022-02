Mincetur monitorea situación entre Rusia y Ucrania para apoyar a empresas peruanas

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que se monitorea permanentemente lo que sucede entre Rusia y Ucrania, con el objetivo de reducir el impacto que el conflicto pueda tener en el comercio exterior del país, y en especial, en las operaciones de las empresas peruanas.

La entidad indicó que la red de Oficinas Comerciales en el Exterior, de PromPerú, se encargará de vigilar el desenvolvimiento de la actividad económica en estos mercados y en el comercio internacional en general.

“Así podremos contar con información de inteligencia y vigilancia de mercados de primera mano, que permita tomar las acciones necesarias para apoyar a las empresas peruanas que puedan verse afectadas”, sostuvo.

En esa línea, el Mincetur aseguró que su equipo técnico ya analiza los posibles efectos en nuestro comercio internacional que puedan derivarse de esta situación, “para coordinar con los diversos sectores las medidas oportunas que permitan mitigar posibles impactos y disrupciones en los flujos de comercio y en las cadenas de suministro”.

“Frente a un escenario como este, el sector Comercio Exterior cuenta con canales para brindar asistencia inmediata a los exportadores que requieran buscar destinos alternativos para sus productos, así como también evaluar mercados de origen y proveedores alternativos de importación” destacó el titular del sector, Roberto Sánchez.

En el caso de los exportadores, el sector cuenta con servicios de atención a través de la página web: https://exportemos.pe/contactanos/nuestros-canales-de-atencion.

Intercambio comercial

El intercambio comercial de bienes del Perú con Rusia alcanzó los US$ 740 millones en 2021 (+99% interanual) y representó 0,7% de nuestro intercambio comercial con el mundo. Las exportaciones ascendieron a US$ 195 millones (+44% interanual) y las importaciones a US$ 545 millones (+129% interanual).

Los principales bienes exportados pertenecen al sector agropecuario (paltas y uvas), minero y pesquero. Mientras que las importaciones se concentran en bienes químicos, siderometalúrgicos y metal mecánico. El número de exportadores peruanos a Rusia en 2021 ascendió a 242, donde el 33% fueron micro, pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, el intercambio comercial de bienes con Ucrania alcanzó los US$ 148 millones en 2021 (+84% interanual) y representó 0,14% de nuestro intercambio comercial con el mundo. Las exportaciones ascendieron a US$ 9 millones (+76%), con productos pesqueros y agropecuarios, y las importaciones a US$ 139 millones (+85%), por productos siderometalúrgicos principalmente. El número de exportadores peruanos a Ucrania en 2021 ascendió a 45, donde el 24% son mipymes.