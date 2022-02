Mercados a la expectativa: petróleo WTI retrocede tras invasión de Rusia a Ucrania

Los precios del petróleo bajaron levemente las primeras horas de este viernes 25, luego de una escalada importante en la víspera como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania.

Así, la preocupación por posibles interrupciones en el suministro global a la luz de las sanciones contra Rusia, un gran exportador mundial de crudo, amainó en el West Texas Intermediate (WTI), donde los futuros del petróleo en Estados Unidos se replegaron 42 centavos, o un 0,43%, a US$ 92,43 el barril, tras un máximo de US$ 95,64.

Por su parte, los contratos a futuro del Brent para abril bajaba 72 centavos, o un 0,73%, a US$ 98,36 el barril a las 1124 GMT, luego de haber subido hasta los US$ 101,99. El contrato más activo, los futuros a mayo, cedían un dólar a US$ 94,42 el barril.

En el fatídico día de la invasión de Rusia a Ucrania, desde Donbás, los precios bordeaban encima de los US$ 100 el barril por primera vez desde 2014. En el caso del Brent, el óleo rondó los US$ 105, antes de reducir las ganancias al cierre de la jornada.

En respuesta a la invasión, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó una ola de sanciones contra Rusia, en medidas que impiden la capacidad del país para hacer negocios en las principales monedas junto con restricciones contra bancos y empresas estatales.

Gran Bretaña, Japón, Canadá, Australia y la Unión Europea también dieron a conocer medidas punitivas, incluida la decisión de Alemania para detener la certificación de un gasoducto ruso valorizado en US$ 11.000 millones.

Sin embargo, los flujos de petróleo y gas de Rusia no serán específicamente objeto de sanciones, dijo un funcionario estadounidense. El país es el segundo mayor productor de crudo del mundo y un importante proveedor de gas natural para Europa.

Sin embargo, los principales compradores de petróleo ruso están teniendo problemas para obtener garantías en los bancos occidentales o encontrar barcos, dijeron fuentes a Reuters.