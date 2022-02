Exportaciones peruanas habrían registrado una caída de 6,2% en enero de este año, según la CCL

El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam) reveló que, durante enero de este año, las exportaciones peruanas habrían alcanzado los US$ 4.112 millones, lo cual representaría una caída de 6,2% frente al mismo mes del 2021.

Entre los principales destinos de los envíos peruanos durante el primer mes del año figura China, con un monto exportado de US$ 985 millones, representando una caída de 36,1% frente a lo registrado en enero del año pasado.

De acuerdo a Idexcam, esta variación negativa se explicaría por los signos de desaceleración económica presentes en los últimos meses, sumado a las medidas de confinamiento y restricciones en determinadas ciudades a causa de nuevos brotes de la COVID-19 y su variante ómicron, las cuales paralizaron las actividades económicas, entre ellas la actividad industrial, por lo tanto, la demanda de materias primas e insumos intermedios importados ha disminuido .

Le siguieron Estados Unidos, destino al cual se enviaron US$ 763 millones (+29,8%); Reino Unido, US$ 337 millones (+1.406,1%); Japón, US$ 260 millones (-15,5%); Suiza, US$ 167 millones (+25,2%); India, US$ 159 (-13,4%); Canadá, US$ 142 millones (-38,9%); Países Bajos, US$ 132 millones (+19,1%); Chile, US$ 113 (-3,9%); y Ecuador, US$ 110 (+70,9%).

Desagregado

Entre las principales líneas de producto exportado por el Perú destacan los minerales de cobre, cuyos envíos al exterior sumaron 343.830 toneladas (-41,9%) valorizados en US$ 748 millones (-35,8%); seguido del gas natural licuado, 502.776 toneladas (+75,8%) por US$ 509 millones (+184%); y barras de oro, 30 toneladas (-16%) por US$ 506 millones (-15,6%).

Así también figuran las uvas frescas, 140.162 toneladas (-2,1%) por US$ 367 millones (+7%); harina de pescado, 111.907 toneladas (-8,9%) por US$ 175 millones (+1,3%); cátodos de cobre refinado, 15.497 toneladas (+16,8%) por US$ 151 millones (+47,7%); café sin tostar y sin descafeinar, 31.133 toneladas (+197,4%); por US$ 138 millones (+341%); mangos frescos, 86.402 toneladas (+13,6%) por US$ 96 millones (+7,1%); arándanos frescos, 12.763 toneladas (127,5%) por US$ 67 millones (+105,8%); y estaño sin alear, 1.324 toneladas (-47,5%) por US$ 54 millones (-13,3%).

Las líneas de productos exportadas pertenecientes al macro sector tradicional durante enero del 2022 que reportaron caídas fueron los minerales de cobre, desempeño negativo que se explica, en parte, por la menor demanda de China, entre otros factores internacionales. Igualmente, el gas natural licuado, las barras de oro, la harina de pescado y los cátodos de cobre refinado, cuyos valores se mantuvieron en rojo en el mes de análisis.