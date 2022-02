Aumentan envíos de gas natural ruso a Europa pese a invasión en Ucrania: flujo sube un 7%

Las exportaciones de gas de Rusia al noroeste de Europa, en plena temporada invernal, aumentaron un 7% el viernes por la mañana a pesar de la invasión del país a Ucrania, que ha roto las relaciones con los clientes occidentales, según cálculos de Montel, agencia noruega especializada en el sector energético.

Los flujos a través del cruce de Velke Kapusany entre Ucrania y Eslovaquia, el punto Mallnow entre Polonia y Alemania y la conexión Nord Stream 1 a través del Mar Báltico se situaron en 236 mcm/día (demanda total de gas diaria).

Esto supone un aumento de 16 mcm/día frente al jueves. Algunos analistas relacionaron el aumento con el hecho de que el gas ruso contratado se ha vuelto más competitivo ante los precios spot actuales, lo que alentó a las eléctricas a comprar más volúmenes de sus acuerdos a largo plazo.

Los precios del gas para el mes siguiente en el TTF holandés aumentaron hasta un 65% tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia y el jueves alcanzaron los EUR 144/MWh. Desde entonces, se han vendido con fuerza hasta caer por debajo de los EUR 100/MWh el viernes por la mañana.

”La fuerte caída en los precios de TTF hoy está relacionada con la ausencia de sanciones energéticas significativas”, añadió.

Petróleo: retroceso tras primer día de invasión

Los precios del petróleo bajaron levemente las primeras horas de este viernes 25, luego de una escalada importante en la víspera como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania.

Así, la preocupación por posibles interrupciones en el suministro global a la luz de las sanciones contra Rusia, un gran exportador mundial de crudo, amainó en el West Texas Intermediate (WTI), donde los futuros del petróleo en Estados Unidos se replegaron 42 centavos, o un 0,43%, a US$ 92,43 el barril, tras un máximo de US$ 95,64.

Por su parte, los contratos a futuro del Brent para abril bajaba 72 centavos, o un 0,73%, a US$ 98,36 el barril a las 1124 GMT, luego de haber subido hasta los US$ 101,99. El contrato más activo, los futuros a mayo, cedían un dólar a US$ 94,42 el barril.

Los flujos de petróleo y gas de Rusia no serán específicamente objeto de sanciones, dijo un funcionario estadounidense. El país es el segundo mayor productor de crudo del mundo y un importante proveedor de gas natural para Europa.