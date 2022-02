Fernando Aguilar: “No encontramos respuesta de nuestro socio estratégico en el Lote 192”

Luego de encargar al Bank of America el proceso de selección de un socio inversor para el Lote 192, la actual administración de Petroperú advirtió indicios de irregularidades en el contrato suscrito con Altamesa en el 2021. La empresa señala que no encuentra respuestas desde Petroperú y ya inició etapa de trato directo, acto previo a un arbitraje. Mientras tanto, la Contraloría emitirá en breve un informe.

¿Cuál es el vínculo que actualmente tiene Altamesa con Petroperú?

Hay un vínculo legal que viene a partir de la licitación del bloque 192, que fue básicamente legalizada y normalizada el año pasado (13 de agosto del 2021) cuando se firmó el contrato de inversión conjunta entre Petroperú y Altamesa. Aquí hubo una licitación abierta internacional en la cual participan 11 compañías que hicieron sus ofertas que fueron analizadas y colocadas al frente de un equipo de Petroperú, con el Bank of America investigando cuál era la oferta que más le convenía para salir adelante.

Sin embargo, Petroperú ha advertido posibles irregularidades en este contrato.

Nosotros recibimos una carta de Petroperú en la cual se aclara que no hay ninguna irregularidad con respecto a Altamesa, pero sí anuncian algunas irregularidades y le piden a Contraloría que sean resueltas. Nos preocupa bastante porque la parte más importante, en el momento en el cual se firman los contratos, tanto el operativo como el de inversión, es cuando se comienza la discusión para entrar al campo de una forma temprana. Puedo decir que estuvimos a unas tres o cuatro semanas de movilizar a la gente y empezar a arrancar la operación y de repente fuimos suspendidos en seco, la parada fue brutal. A medida que pasa el tiempo, nuestros daños continúan aumentando, igual nuestros costos, y no encontramos una respuesta de quien es nuestro socio estratégico en el desarrollo del proyecto.

PUEDES VER: Petroperú denuncia penalmente a exfuncionarios por omisión de actos funcionales

¿Cuándo fue el último acercamiento con Petroperú?

No hemos tenido comunicación del directorio actual de Petroperú, que es el que tendría que establecer la posición de la empresa respecto del contrato. Nos hemos dirigido al gerente general, Hugo Chávez, que a su vez es director, en varias cartas. Ha contestado una o dos veces.

Siendo que Petroperú solicitó a la Contraloría revisar los contratos suscritos entre ustedes y la anterior administración, ¿qué posición toma hoy Altamesa?

La Contraloría nos informó que solicitó información a la Oficina de Control Interno (OCI) de Petroperú, que es finalmente el brazo de la Contraloría allí. Dicho sea de paso, la Contraloría participó en todo el proceso desde la selección del banco hasta la elección de Altamesa. Estamos a la espera del pronunciamiento de la Contraloría, pese a que no era parte del procedimiento al cual nos sujetamos cuando nos presentamos a este concurso.

¿Qué estudian desde el punto de vista legal?

Tanto el tratado de libre comercio Perú-Canadá como el contrato que tenemos firmado con Petroperú prevén cláusulas de arbitraje que contemplan a su vez unas etapas previas de negociación o de trato directo. Ya hemos accionado un trato directo en el marco del TLC, lo siguiente tendría que ser iniciar el trato directo en el marco del contrato firmado con Petroperú. Básicamente porque no logramos tener comunicación con Petroperú; es un socio que firmó un contrato, asumió compromisos, pero que ahora aparentemente ha decidido desconocer el contrato y no contesta el teléfono ni abre la puerta. El interés de Altamesa no es litigar con Petroperú, nuestro interés es producir petróleo.

PUEDES VER: Hija de Javier Gallardo consiguió un puesto en Petroperú sin ser egresada

El Ministerio de Economía ha observado el contrato del Lote 192 que deben suscribir Perupetro y Petroperú por un tema económico. ¿Qué opinan?

La principal forma que vemos nosotros para que Petroperú no se quede sin soga y sin cabra es que justifique con la participación del socio la inversión en el Lote 192 ante el MEF. Decirle ‘ustedes están preocupados por mi fuente de financiamiento y mi fuente son estos señores de Altamesa, que han presentado todos los documentos necesarios para acreditar que tienen fondos disponibles para invertir en el lote’.

¿Cuál es el compromiso de inversión de Altamesa y a cuánto asciende el perjuicio económico?

Es un proyecto de mil millones de dólares de inversión de forma conjunta con Petroperú, de los cuales nosotros estaríamos gastando aproximadamente 150 millones de dólares en el primer año. Por otro lado, con los precios actuales del petróleo y un contrato de 30 años, estamos viendo por encima de 500 millones de dólares los daños que estarían afectando a la compañía.

¿A cuánto podrían llevar la producción de ese lote?

Iniciando con la restauración que mantenía hacia el final del contrato anterior que era de 10 a 12 mil barriles diarios, nosotros con la intervención nueva podríamos llegar a unos 20 mil barriles o 25 mil barriles diarios en función de las actividades que hagamos.