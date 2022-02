Perú supera a Chile y se convierte en el primer exportador mundial de uvas

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que el Perú se posicionó en el 2021 como el primer exportador mundial de uvas frescas , principal producto de la canasta agroexportadora nacional. Así, durante el año pasado, las exportaciones peruanas de uva alcanzaron los US$ 1.260 millones, lo que representa un crecimiento de 22% frente al 2020.

De esta forma, el Perú supera a Chile (US$ 928 millones) como principal proveedor de uvas del mundo. Las posiciones 3 y 4 también incluyen a Estados Unidos (US$ 782 millones) y China (US$ 757 millones).

“Los logros alcanzados en la exportación en el 2021 son una muestra clara de la resiliencia de los exportadores y el potencial de crecimiento de nuestros productos. Desde el Mincetur, seguiremos impulsando sus envíos a través del fortalecimiento de capacidades, promoción comercial y acceso a nuevos mercados,” destacó el titular del sector, Roberto Sánchez.

Como se recuerda, en las regiones costeñas, la uva es el principal producto de agroexportación, al representar el 17% de los envíos de este sector productivo. Ica y Piura encabezan las exportaciones de esta fruta y registran envíos por US$ 605 millones (+32%) y US$ 488 millones (+10%) respectivamente. Estas regiones concentran el 87% de las exportaciones de uva del país.

Otras regiones que realizaron ventas de uva al exterior fueron Lambayeque, con US$ 71 millones (+21%); La Libertad, con US$ 67 millones (+45%), y Arequipa, con US$ 19 millones (+1%).

Los principales mercados de destino de los envíos de uvas son Estados Unidos (US$ 514 millones), Unión Europea (US$ 239 millones), Hong Kong (US$ 128 millones), Reino Unido (US$ 68 millones), México (US$ 54 millones), China (US$ 44 millones) y Corea del Sur (US$ 43 millones).

En el 2021, 149 empresas peruanas han realizado envíos de uvas al exterior. De ellas, 38% fueron micro, pequeñas y medianas empresas.