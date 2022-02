Demanda por seguros para vehículos usados se incrementó en casi 8 veces en el último año

El interés de los peruanos por encontrar seguros para vehículos usados se incrementó casi en 8 veces en el último año, según un informe de Qualitas.

Y es que entre enero a abril del año pasado se registraron 699 búsquedas promedio por mes sobre la póliza para autos usados, el cual se incrementó a 3.004 para el cuatrimestre de mayo a agosto del 2021. En tanto, para el periodo de setiembre del 2021 a febrero 2022, la demanda mensual de este producto asegurador subió a 5.411.

Rodolfo García, gerente general de Quálitas, explicó que la tendencia se inclina hacia los vehículos usados porque hay poco stock de vehículos nuevos debido a problemas de logísticos para traer unidades a diferentes países.

“Como no hay stock de autos nuevos, vemos que empieza a haber mayor interés por asegurar el vehículo usado. Mucha gente acostumbraba cambiar sus vehículos cada cierto año, tanto compañías como personas cada 3 o 4 años terminaban sus créditos, regresaban auto que tenían y cambiaban por uno nuevo. Pero ahorita algunos todavía por desconfianza en el entorno político y económico deciden no hacerlo, y los que deciden hacerlo no encuentran la unidad que quieren porque hay baja de stock. Hace que uno tenga que retener el vehículo usado y empieza a haber la necesidad de asegurarlo”, explicó el especialista.

Agregó que en Perú, alrededor del 23% a 25% de vehículos cuentan con seguro, por ello ven en los autos usados una potencial oportunidad para ampliar la base.

Tendencias postpandemia

El ejecutivo detalló que con las primeras restricciones de la pandemia se redujo la demanda por “creer que no se necesita un seguro”, debido al menor uso de estos por la cuarentena. Tendencia que con la liberación de actividades se fue incrementando. Así, en el 2021 el sector creció frente al 2020, pero aún no logra alcanzar niveles prepandemia.

Asimismo, otra tendencia a partir de la llegada de la Covid-19 fue el relacionado al aumento del servicio de delivery tanto en negocios como supermercados. “Llegaron muchas motos al mercado, para atender la demanda de los clientes que no querían salir de sus casas”, apuntó.