Importación de trigo superó los US$ 573 millones por alza global

El Perú importó en 2021 un total de 1.856 millones 087.714 kilos de trigo por un valor CIF de US$ 573 millones 053.427, un 9,79% más desde los US$ 516 millones 951.798 (2.111 millones 990.148 kilos) del 2020; según cifras de Agrodata Perú. Si bien el volumen importado es menor al 2020, en valor es mayor por la alta cotización internacional del cereal, que llega a US$ 390,y los costos de importación. Alicorp concentró el 35% con adquisiciones por US$ 200 millones 779.135.

Así, en el ámbito local, el 90% del trigo que se consume en el país es importado, señaló Eduardo Zegarra, investigador principal de Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), ello debido a que “la producción nacional ha sido desalentada por las autoridades”, a esto se suma que el cereal “está liberado de arancel y no está dentro de la franja de precios”.

De acuerdo con el Midagri, hay tres líneas de importaciones del cereal: trigo duro, harina de trigo; insumos que una vez procesados y transformados son empleados para la producción del pan y los fideos, principalmente.

Respecto a las cifras mencionadas anteriormente, Zegarra resaltó que la reducción de la cantidad demandada en kilos obedece al mayor precio del commodity en el mercado global. “Un aumento del precio hace que la demanda caiga”, comentó Zegarra a La República.

Precios altos seguirán

Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, señaló que el precio internacional y la baja en la importación del grano configura un escenario poco probable para que se genere un traslado a los alimentos, pese a la baja del dólar , puesto que “los consumidores están obligados a adquirirlos por ser de primera necesidad”.

Factores climáticos y geopolíticos

Los futuros de trigo se han disparado desde el 2021 por los problemas climáticos desde Australia hasta América del Norte, sobre todo Estados Unidos y Canadá, explicó Ramón Diez Matallana, experto en economía agrícola de la Universidad Agraria.