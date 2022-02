Exportaciones de Zonas Económicas especiales superaron los US$ 80 millones en 2021

Las exportaciones provenientes de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) alcanzaron los US$ 84 millones en el 2021. El monto representa un incremento de 30% respecto del 2020, y de 34% en relación con el 2019, año sin pandemia para el país, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El ministerio también precisó que en el último año las ZEE generaron más de 2.400 empleos directos en las regiones de Arequipa, Moquegua, Piura y Arequipa.

De las nueve ZEE con que cuenta el Perú, se encuentran activas solamente la Zona Especial de Desarrollo Matarani (ZED Matarani), la Zona Especial de Desarrollo de Ilo (ZED Ilo), la Zona Especial de Desarrollo de Paita (ZED Paita) y la Zona Franca de Tacna (Zofratacna).

El año pasado, los envíos realizados desde la ZED Paita alcanzaron los US$ 75 millones; en la ZED Matarani, se realizaron despachos por US$ 5 millones; mientras que Zofratacna alcanzó los US$ 4 millones.

Principales productos y mercados

Los principales productos exportados desde las ZEE incluyeron concentrados para bebidas, mango fresco, algas marinas deshidratadas y geomembranas.

Las exportaciones llegaron a 37 mercados internacionales, donde destacaron Ecuador (30% del total), Colombia (28%), y Estados Unidos (11%).