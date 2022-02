Precios de alimentos aún no bajan pese a descenso del dólar

El dólar continúa su tendencia a la baja, y en lo que va del año se redujo en 6,04%, al pasar de S/ 3,991 al cierre del 2021 a S/3,750 en su última cotización. No obstante, este descenso aún no se refleja en los precios de algunos alimentos de la canasta básica. Según especialistas consultados para la nota, eso no solo dependerá del tipo de cambio, sino también de otros factores como la inflación mundial.

Alza de los commodities

El maíz, el trigo y la soja —utilizados para la producción del pan, del pollo y el aceite— han incrementado su cotización internacional. La Dirección de Estudios Económicos, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), precisa que el precio del trigo creció en 22% en el 2021; el maíz amarillo duro un 12%; y el maíz amarillo duro de Argentina un 8%.

Ramón Diez Matallana, experto en economía agrícola de la universidad Agraria, explicó que el valor de los granos sigue en alza por la fuerte sequía que azota a Brasil y Argentina; ambos productores y exportadores de soja y maíz.

”El alza de precios empuja a una reducción de las importaciones. Se importa el 70% del maíz, el 90% de la soja y el 90% del trigo. A eso se debe sumar que las empresa aún tienes stocks que compraron con un dólar alto”, señaló el especialista.

Cifras de Agrodata muestran que en 2021 el Perú adquirió maíz amarillo duro por un valor total de US$ 1.072 millones 053.296 en CIF (incluye los costos de importación), un 45% más respecto al 2020. Las compras de trigo crecieron un 9,79% tras dejar los US$ 740 millones 164.502 y alcanzar US$ 1.072 millones 053.296. Por su parte, la soja presentó obtenciones de US$ 30.186; conforme a Midagri.

Cadena logística y alza de los fletes

El alto precio del petróleo y de los combustibles también “subió el valor del flete del transporte internacional y el transporte local”, afirmó Omar Azañedo, CEO de Noncash, al referir que aún persisten los problemas en la logística para importar o conseguir los productos.

Sabino Zaconeta Torres, gerente general de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM), sostuvo que los fletes pasaron de costar US$ 3.500 a US$ 15.000. Asimismo, reveló que desde el año pasado los barcos transportadores de los granos demoran entre 8 y 10 días para ingresar al muelle del norte del Callao.

Estructura del mercado

Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, admitió que una buena trayectoria del tipo de cambio no implicaría un reflejo inmediato si se produce en un escenario poco rivalizante.

”Mientras más competitivo sea el mercado, mayor velocidad del traslado al consumidor habrá que en uno donde hay un monopolio”, explicó.

Agrodata reveló que en el 2021, Seaboard Overseas lideró las importaciones de maíz, con U$ 323 millones (30%). En tanto, Alicorp concentró el 35% de las compras de trigo, con US$ 200 millones 779.135.

Finalmente, el economista Javier Zúñiga dijo que “la baja de los precios tiene que ser proporcional a la caída del dólar, pero no será algo inmediato, sino en un lapso de entre 3 y 6 meses”.

Insumos industriales afectados

Moisés Wolf, vicepresidente de Asmarpe, detalló que los casos de COVID-19 continúan afectando a los puertos. “Las navieras están desesperadas y ante esta situación dejan de recalar en el Callao. Eso no solo impacta a los importadores, sino que perjudica más a losexportadores de perecibles”.

Según el BCRP, los precios de los insumos industriales tuvieron una tasa de crecimiento de 27,4% en el tercer trimestre del 2021.